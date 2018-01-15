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ANKARA’DA YAŞAYAN AKYAZILILAR

Ankara’da çeşitli görevlerde olup halen çalışanlarla emekliye ayrılan Akyazılılar
Bu haber 2018-01-15 16:45:12 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Ankara’da çeşitli görevlerde olup halen çalışanlarla emekliye ayrılan Akyazılılar geçtiğimiz günlerde Kızılay’da bulunan EZGİ CAFE’de bir araya gelip hem hasret giderdiler hem de eski günlerini yad etme imkanı buldular.

 

Emekli Deniz Albay Sadi Yılmaz, Emniyet müdürü Hüseyin Zengin, Eski Cumhurbaşkanı Koruması Emekli Polis memuru Ersan Erdem, Polis Memuru Adnan Kaya, Öğretmen Aziz Karpuz, İş Adamı Metin Kaliç, Çankaya Belediyesinden emekli İlhan Yazıcı, Maliye Bakanlığında Müdür yardımcısı Necdet Aktaş, Emekli Polis Memurları Ziya Korkmaz ve Erdoğan Ömürlü, Üsteğmen Osman Kılıçoğlu, Öğretmen Kemal Yavuz’dan oluşan Ankara’da yaşamakta olan Akyazılılar bundan böyle daha da sık bir araya gelme kararı aldılar ve bulundukları yerden de Akyazılılara ve tüm yakınlarına selam, sevgi ve saygılarını gönderdiler.
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