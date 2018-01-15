KUZULUKSPOR 3-3’E ALIŞTI

Sakarya Amatör birinci lig C grubunda hedefini süper lig olarak belirleyen

Bu haber 2018-01-15 16:44:07 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Amatör birinci lig C grubunda hedefini süper lig olarak belirleyen ve ligin ilk yarısında grubu ikinci sırada tamamlayarak hedefine bir adım yaklaşan Kuzulukspor, ligin ikinci yarısında oynadığı iki maçında da sahadan 3-3’lük skorla ayrılması takımı belirlenen hedeften azda olsa uzaklaştırdı.

İkinci yarının ilk maçını Taraklı deplasmanında geçiren Kuzulukspor, ilk yarım saat içinde 3-0 öne geçmesine rağmen bu avantajını koruyamadı ve üst üste yedeği gollerle maçı 3-3 berabere bitirmişti.

Kuzulukspor’un ikinci lig maçı bu kez sahasındaydı. Bu maçta da kader değişmedi ve 3-0 öne geçtiği maçı yine 3-3 berabere tamamlamak zorunda kaldı. Hem de 9 kişi kalan rakibi Akyazıgücü karşısında.

Kuzulukspor’un üç farklı öne geçtiktenh sonra bu avantajını koruyamaması ve iki maçta dört puan birden kaybederek liderle oylan puan farkını 6’ya çıkarması Başkan Yusuf Çolak ve Yönetimi başta olmak üzere taraftarı da son derece üzdü ve kızdırdı.

Teknik patron Yusuf Demirbaş, bize ne oluyor anlayamıyorum. Gollerimizi atıyoruz tam rahat bir maç izleyeceğiz derken birden kalemizde attığımız kadar gol görüyor ve puanlar kaybediyoruz. Bu durum kuşkusuz hayra alamet değil. Teknik heyet olarak bu duruma hiç zaman geçirmeden el koymamız gerekiyor açıklaması yaptı.

Kulüp başkanı Yusuf Çokal’da yaptığı açıklamada maça çok iyi başlıyor ve karşılığı olan golleri de buluyoruz ama bir türlü sonunu getiremiyor ve maçları berabere tamamlıyoruz. Bu durum elbette hepimizi üzüyor. Bir an önce sıkıntının nereden kaynaklandığını bulmamız lazım. Burada teknik heyetimize çok iş düşüyor dedi ve futbolcularını da ciddi olmaya davet etti.