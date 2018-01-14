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ASAKYAZI’NIN UMUTLARI TÜKENİYOR 3-5

ASAKYAZI’NIN UMUTLARI TÜKENİYOR 3-5

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ASAKYAZI’NIN UMUTLARI TÜKENİYOR 3-5

Sakarya Amatör Süper lig Akyazı temsilcisi As Akyazı Spor kendi
Bu haber 2018-01-14 18:16:54 eklenmiş ve 186 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Amatör Süper lig Akyazı temsilcisi As Akyazı Spor kendi saha ve seyircisi önünde yenmesi gereken rakibi Akartepe spor maçını 5-3 gibi farklı bir skorla kaybetti.

İlk yarı durgun bir oyun sonunda soyunma odasına 1-0 yenik olarak gitti. İkinci yarı daha etkili başladığı oyunda 5 dakika içinde bulduğu gollerle 2-1 öne geçen takımımız 2 dakikada yediği gollerle 3-2 mağlup duruma düştü.  Kaleci Emre’in hatalı yediği goller takımın farklı yenilmesinde önemli rol oynadı.

As Akyazı 3 Akartepe Spor 5

Saha:Akyazı Sentetik

Saat :15.30

Hakemler:Bahadır İleri**Batuhan Güz**Hakancan Yılmaz**

 As Akyazı Spor

Emre*İbrahim**Tunahan**Mustafa**(Onur**)Hasan***Faruk**Mustafa H.**Fatih G.**Uğur**(Cavit**)Berkay**(Niyazi***)Efendi**

Ant:İbrahim Altuntaş

Akartepe Spor

Çetin***Emre***(Burak**)Soner***Recep***Ömer***Samet***Fatih***Ahmet***(İbrahim***)Caner**Emre***Volkan***(Batuhan***)

Ant:Halis Demirci

 

Goller.Dk.50 Emre Kendi klesine,Dk.55 ve 90+1 Niyazi (As Akyazı Spor).Dk.27Ömer,Dk.60 Caner,Dk.62 v2 77 Volkan,Dk.90+4 Fatih (Akartepe spor)

http://www.bizimakyazi.com/files/uploads/318b8c01e7.jpg
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