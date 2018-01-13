ALAAĞAÇSPOR ALARM VERİYOR 0- 4

Süper Amatör kümede mücadele eden Alaağaçspor sahasında

Bu haber 2018-01-13 17:40:26 eklenmiş ve 117 kez görüntülenmiştir.

Süper Amatör kümede mücadele eden Alaağaçspor sahasında Söğütlüsporla yaptığı maçta 4-0 yenik ayrıldı.

Saha: Akyazı Sentetik saha

Hakemler: Suat Güz, Mustafa Altuntaş, Furkan Şen

Süper Amatör Ligde mücadele eden Alaağaçspor ile Söğütlüspor Akyazı Sentetik sahada karşı karşıya geldi. Alaağaçspor rakibine karşı üstünlük sağlayamayınca sahadan 4-0 yenik ayrıldı. Alaağaçspor kendi sahasında aldığı yenilgiyle taraftarını üzdü. Alınan bu kötü netice ile Alaağaçsporda küme düşme çanları çalmaya başladı Maçta her iki takımdan birer kişi kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Alaağaspor;

Doğan**Semih**M.Ertuğrul**Enes**Erdi**Erdem**Enes**Berkay**Fatih**Oktay**(Metehan**) Mustafa**

Teknik direktör: Özcan Bulut

Söğütlüspor;

Kaan***Yasin***Ercan***Yasin***Selehattin***(Bedirhan**)Eren***Kerem***Eyüp**(Hilmi**)İsmail**Samet***Oğuz**(M. Enes**)

Teknik direktör: Fevzi Çapkınlar

Kırmız Kart: Eyüp dk 75 Söğütlüspor, Muratcan dk 80 Alaağasğpor