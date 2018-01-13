ÇEVRE DOSTU İMAM

Akyazı'ya bağlı Yağcılar Mahallesi İmamı Muhammet Açıkgöz’ün dünkü Cuma sohbeti sırasında

Bu haber 2018-01-13 10:08:54 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Akyazı'ya bağlı Yağcılar Mahallesi İmamı Muhammet Açıkgöz’ün dünkü Cuma sohbeti sırasında çevre bilinci ile ilgili yaptığı konuşma cemaat tarafından taktirle karşılandı.

İmam Muhammet Açıkgöz son günlerde çevrede ve basında yer alan çevre katliamlarından örnekler vererek Bizi kuşatıp kucaklayan çevre, Allah'ın bize en değerli emanetidir. Yaşadığımız dünya, insanlığın müşterek mirasıdır. Hiç kimse, başkalarını hesaba katmadan eşyada dilediği gibi tasarrufta bulunamaz. Tabiat; malları yağmalanan bir mağaza değildir. Orada geçmişlerin, şimdikilerin ve bizden sonra geleceklerin, ayrıca diğer bütün canlıların da hakkı vardır ve bu hak mutlaka gözetilmelidir. Dedi.

Atmosfer, kara ve denizleriyle, buralardaki çeşitli bitki ve hayvan türeleriyle bir bütünlük ve ahenk arzeden dünyamız, insanın sağlıklı şekilde yaşamasına fevkalâde müsait iken başta bencillik, cehalet, düşmanlık ve israf gibi sebeplerle bozulmuş ve ciddi şekilde sağlığı tehdit eder duruma gelmiştir. Çevrenin yaşanmaz hale gelişinin tek sorumlusu emperyalist ve sömürgeci insan tipidir. Allah'ın en değerli emaneti olan çevreye karşı insanın sorumsuz ve düşmanca tavrı, yeri-göğü fesada uğratmış, huzur, güven, lezzet ve bereketi ortadan kaldırmıştır.

Çevremizi kirletmenin cezasını acı bir şekilde çekmeye başlamıştır. Bugün insanlık tabiatın kendisine isyanıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Zehirli gaz ve dumanlarla kirlenen atmosfer, üretim ve sanayi atıklarıyla çöplük haline getirilen kara ve denizler, yok edilen ormanlar, kaybolan bitki ve hayvan türleriyle güzelim dünyamız, cehenneme dönüşmektedir. Ülkemizin ve dünyamızın yaşadığı sel baskınları, fırtınaların meydana getirdiği yıkımlar, atmosfere salınan zehirli gazlar, içme sularımızın kirletilmesi ile meydana gelen sağlık sorunları olayın vahametini ortaya koyuyor. Her gün gazete ve televizyonlarda izlediğimiz çevre olaylarından biri de geçtiğimiz gün Sakarya nehrinde yaşandı. Nehre salınan zehirli maddeler sonucu nehirdeki canlıların büyük küçük binlerce balığın ölümü içimizi parçaladı. Yollarımız çöp yığınları ile dolu. Herkes evinin önünü temizlerse çevremiz tertemiz olur. Çöp bidonlarımızı iyi kullanamıyoruz. Buralarda çöplerimizi yakıyoruz. Bidonların 3 senelik ömürlerini 1 seneye inmesine sebep oluyoruz dedi.

Hocamızın çevre konusundaki duyarlılığına, felaketin büyüklüğüne birkaç örnekle katkıda bulunalım. Senede ortalama 400 milyon ton atık madde çevreye yayılmaktadır. Yirmi milyon ton ham petrol denizlere sızmaktadır. 500 milyon motorlu vasıta egzoz veya bacasından zehir saçmakta, motor homurtularıyla sinirler tahrip olunmaktadır. Yok edilen bitki örtüsü sebebiyle sadece ülkemiz, Kıbrıs adası kadar toprağı erozyon yoluyla denize akıtmaktadır. Sadece Amerika'da yılda 250 milyon civarında otomobil lâstiği çöpe atılmaktadır.