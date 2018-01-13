KAMU OYUNUN DİKKATİNE SUNUYORUZ

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan Meclis Üyeleri ile birlikte Afyon’a yaptığı seyahat nedeniyle yapılan

Bu haber 2018-01-13 10:06:03 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan Meclis Üyeleri ile birlikte Afyon’a yaptığı seyahat nedeniyle yapılan haberlere sinirlenerek Meclis Üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında yer alan bazı ifadeler biz basın mensuplarının midesini bulandırmıştır.

Akcan konuşmasında Meclis üyelerine şöyle söylüyor “Gazetecilere şu cevabı vereceksiniz. İşin aslına baktığımızda göreve geldiğimiz günden 123 bin metrekare yer satmış 125 bin metre kare yer almışız. Daha çok yer satın almamıza rağmen adamların niyeti kötü olduğu için onlar alınana değil satılana bakıyorlar. Bunlar önemli değil biz işimize bakıyoruz. İt Ürür Kervan Yürür” diyor.

Hasan Akcan devamla “ Onların belediyeden aldıkları bütün paralar haram zıkkımdır. Benden alamıyorlar. Ben geldiğim günden beri onların para musluklarını kestim. Benden önce her Cuma günü mesai saatinden sonra Belediyeye gelip para alan gazeteciler varmış. Muhasebe Müdürüm yemin ederek söyledi. Onlara para bulmak için sağdan soldan para dilenir onlara verirdim “

Yine Akcan devamla “ Önceden gazeteciler bir yazı yazarlardı hemen bir reklam verelim onları susturalım diyenler vardı. Beni de öyle zannettiler. Aleyhime yazı yazdılar işinize bakın dedim. Bir daha yazdılar defol gidin dedim. Bunlar yazı yazmaktan korkmuyorlar. Bir gazeteci daireye geldi yeminle söylüyorum Başkan kiramı ödeyemiyorum bir fatura keseyim kiramı ödeyeyim dedi. Şu anda burada bayanlar var cevap olarak söylediğimi söyleyemiyorum. Kovdum gitti. O gün bugündür onlar sürekli aleyhime yazı yazıyorlar”

Yukarıda ki ifadelerin tamamı Belediye Başkanı Hasan Akcan’a aittir. Görüldüğü gibi bu konuşmada basın mensuplarının tamamını şaibe altında bırakan çirkin ifadeler mevcuttur. Aşağıda isimleri yazılı ve imzalarını atmış olan bizler Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz ve çok çirkin bir iftira olarak değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde önümüzden bir kervan geçip gitmişti hızlı geçtiği için olacak ne kervanın içinde olanları ne de kervanın önündeki dört ayaklıyı tanıyamamıştık.

Aşağıda isimleri yazılı ve imzaları bulunan bizler Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın Afyon’da Meclis Üyelerine hitaben yaptığı o talihsiz konuşmasının basınla ilgili bölümünde yer alan sözleri nedeniyle kendisini şiddete kınıyoruz. Bizler belediye başkanından yukarıda yaptığı açıklamasında yer alan gazetecilerin isimlerini kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Aksi takdirde kendisini yalancılıkla suçluyor ve müfteri olarak ilan edeceğimizi ifade ediyoruz.

Bir açıklamada bir önceki Belediye Başkanı Yaşar Yazıcıdan bekliyoruz. Yazıcıya, Muhasebe Müdürünün yemin ederek Akcan’a söylediği senin dönemine rastlayan zamanlarda her Cuma günü mesai saati sonrasında kapına gelip senden para isteyen, kasada yeterli para olmadığı için Muhasebe Müdürünün (Aynı Muhasebe Müdürü şu anda da görevde) dışarıdan dilenerek bulduğu parayı hangi gazeteci ya da gazetecilere veriyordun. Senden de bu konuda bir açıklama bekliyoruz.

SALİM ÖZYILMAZ KENAN CERTEL ALATTİN ONUR

YENİGÜN GAZETESİ TEMSİLCİSİ YENİHABER GAZETESİ TEMSİLCİSİ BİZİM SAKARYA GAZETESİ TEM.

BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKCAN AFYON KONUŞMASINDA NE DEMİŞTİ:

“Öğrenemediğimiz veya da böyle üstün körü geçtiğimiz çok konular vardı. Bir tanesi de şuydu tabi en çok dikkatimi çeken. Biz tabi her mecliste arsa satışı kiralaması getiriyorduk ve bize meclisteki bütün arkadaşlarımız hepsi yani Ak parti MHP diye ayırmıyorum, ya bunların hepsini aynı anda getir de bir daha gündem yapmayalım diye söylüyorlardı. Bunun yasalara aykırı olduğunu burada öğrenmiş olduk. Bende öğrendim sizlerde öğrendiniz.

Gazetecilere şu cevabı vereceksiniz. Akyazı belediyesi2 ay önceki rakamı söylüyorum, bugüne kadar 112 bin metre kare yer sattı, 125 bin metre kare yer satın aldı. Sattığımızdan daha çok yer almışız. Ama tabi adamların niyeti başka olunca alınana değil satılana bakıyor. İt ürür kervan yürür, hiç önemli değil bizim onları aldırdığımız yok ama bu cevabı bütün meclis üyelerinin vermesi lazım onlara.

Şimdi buraya geldik diye de bir sürü haber yaptılar. Hatta gazetecinin birisi telefonda söylediler bana ben paramlar orada yiyorlar içiyorlarsa haram zıkkım olsun diye yazmış. Zaten ben Avukata talimatı verdim. Güya buraya 100 kişi gelmişiz. Sadece Ak partili meclis üyeleri gelmiş bizimle, 4 tane bariz yalanları var. Bu yalanlar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunacağım gerekli hesabı soracağız.

Onlara verecek cevap şudur arkadaşlar “belediyeden aldıkları bütün paralar onlara haram zıkkımdır” Benden alamıyorlar, ben geldiğim günden beri muslukları kesildi. Biz gelene kadar, Hasan Akcan belediye başkanı olana kadar bunlar her Cuma akşamı mesaiden sonra Akyazı belediyesine gelip mesaiden sonra benim Muhasebe Müdürüm yemin ediyor aynı adam hala, diyor ki vallahi bunlara para bulmak için sağdan soldan para dilenirdim bunlara para verirdim diyor. Şimdi o muslukta kesildi. Onlardan 1 tanesinde 9 tane adam çalışıyordu şimdi 2 kişiler. Musluklar kesildi. Belediyeden kimseye haram para çıkmaz. Karapürçek’te de çıkmaz Akyazı’da da çıkmaz bunu herkes böyle bilsin. Orhan kardeşimizde hafızdır Karapürçek ve Akyazı’dan haram para çıkmaz. Bizim meclis arkadaşlarımızdan da çıkmaz. Yanlışımız yok mudur vardır. Ama burada gerçekten bir çok şeyleri öğrendik inşallah bunun tekrarını Allah hepimize ömür versin, hepimize Allah hayırlısını nasip etsin2019’da tekrar seçildiğimizde gelip bu programı tekrar yapacağız inşallah.

Önceden gazeteciler bir yazı yazarlardı hemen aman bir reklam verelim falan filan beni de öyle zannettiler. Aleyhime yazı yazdılar işine bak dedim. Bir daha yazdılar defol git dedim.

Hatta bunlar yazı yazmaktan korkmuyor daireye geldi yeminle söylüyorum başkan bir fatura keseyim ödeyin kiramı ödeyemiyorum dedi. Bayanlar var burada söylediğimi söyleyemiyorum da kovdum daireden o gündür bugündür belli adamlar zaten hep aleyhimde yazarlar.

Çiğ yemedik karnımız ağrımaz Allah hepinizden razı olsun burada güzel bir eğitim aldık. Size de beni burada sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum “