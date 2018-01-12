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SEZAİ MATUR'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ AÇIKLAMASI

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve SİTEMİZ KÖŞE YAZARI
Bu haber 2018-01-12 19:00:42 eklenmiş ve 106 kez görüntülenmiştir.
 
Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve SİTEMİZ KÖŞE YAZARI Sezai Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Matur’un açıklaması şöyle; 10 Ocak 1961’de basın emekçilerine verilen haklar dolayısıyla bir Basın Bayramı olarak kutlanan bu özel gün, o hakların elimizden alınmasının ardından Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktaydı. Ama artık çalışamayan, işsiz bırakılan gazeteci sayısı o kadar arttı ki, 10 Ocak’ı Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlamak da anlamsızlaştı. Bu nedenle 10 Ocak  bizler için artık bir “Mücadele Günü”dür.
İŞSİZLİK YÜKSEK
Gazetecilik son dönemde iyiden iyiye ayrıştırılmaya, kutuplaştırılmaya sokulmuş, gazetecilik mesleği önüne bu meslekle hiç bağdaşmayacak sıfatlar eklenmeye başlanmıştır. TUİK araştırmalarına göre bu gün işsizliğin en yüksek olduğu mesleklerden biri ne yazık ki gazeteciliktir.
Çoğu zaman sosyal güvencesiz bir şekilde çok düşük ücretlerle çalıştırılan gazeteciler bugün içinde bulundukları durumu hiç de hak etmiyorlar. Tüm kesimlerin hak arama mücadelesine destek veren gazeteciler ne yazık ki, kendi haklarını arama konusunda çok da yeterli olamadılar.
AĞIR CEZA TEHDİTLERİ
Bugün artık gazeteciler sadece işsiz kalmakla değil, karşı karşıya kaldıkları ağır cezalarla da tehdit altındalar. İfade özgürlüğü bir süredir yazılı hukuk kuralı olarak kalırken uygulamada özgürlüklerden söz etmek imkansızlaştı. Sosyal medyada fikrini beyan etmek bile gazeteciler için zorlaştı. Bugün açık alanda gerçekleştirilen bir eylem sırasında mikrofon tutan ve bu eylemi haberleştiren gazetecilerin bile sorgulandığını üzülerek görmekteyiz. Şunu herkes bilmeli ki basını özgür olmayan, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı bir ülkede demokrasi de tartışmalı hale gelir. Çağdaş ve demokratik bir ülke özlemi duyan bizler bunun ön koşulunun özgür basın ve özgür gazeteciler olduğunu düşünüyoruz. Çalışma koşulları iyileştirilmiş, üzerinde hiçbir baskı hissetmeden mesleğini özgürce ve onurluca icra eden gazetecilerin Türkiye’nin aydınlık geleceğine çok daha önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.  Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Basın Mücadele Günü’nü kutluyoruz.
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