SİYASİ PARTİLERDEN ZİYARETLER

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10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle AK Parti İlçe başkanı
Bu haber 2018-01-12 10:17:31 eklenmiş ve 168 kez görüntülenmiştir.

10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle AK Parti İlçe başkanı Fevzi Bora beraberinde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Yönetim Kurulu üyesi Özgür Özmen ve Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Yıldız olduğu halde, CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu’da tek başına sitemize ziyarette bulundu ve gazeteciler gününü kutladı.

Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, Akyazı’da basının güçlü olduğuna dikkat çekerek günle ilgili şunları söyledi “Kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak, kısık seslerin sesini kitlelere duyurmak için gece gündüz demeden, zaman zaman çok zor şartlarda çalışan gazetecilerimiz, dünyanın en önemli mesleklerden birini icra etmektedirler. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan, özellikle ilçemizin ve şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında aktif olarak görev alan tüm kıymetli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günleri’ni kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim”  

 

CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu’da ziyaretinde yaptığı konuşmasında tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günlerini kutluyorum dedi ve başarı dileklerini sundu.
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