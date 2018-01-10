MAHKEME KARARI YÖRE HALKINI ÜZDÜ

Akyazı’ya bağlı Bıçkıdere, Ahmediye, Küçücek ve Salihiye Mahallelerinde yaşayanlar için hayati

Bu haber 2018-01-10 23:15:15 eklenmiş ve 231 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Bıçkıdere, Ahmediye, Küçücek ve Salihiye Mahallelerinde yaşayanlar için hayati önem arz eden dere ile ilgili yöre halkı tarafından Akyazı Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava sonlandı. Mahkeme Hakimi yöre halkı tarafından açılan davayı usul yönünden ret etti.

Dava neden açılmıştı

EMSEY Termal Enerji Gıda Sağlık İçecek ve Turizm San. Tic. A.Ş. tarafından ilgili Bakanlıktan alınan ruhsatla Akyazı İlçesine bağlı Bıçkıdere, Salihiye, Küçücek ve Karapürçek İlçesine bağlı Ahmediye Mahallesinde yaşamakta olan insanlar ve hayvanlar ve o havza içinde yer alan araziler için hayati önem arz eden derenin kaynaklarında yaptığı çalışmada bahse konu olan derenin ana kaynağını oluşturan suları bir depoda toplayarak daha sonra şişeleme yapmak suretiyle satış sürdüğü ve bilgili Şirketin bu çalışmasından ötürü kullanmakta oldukları su miktarında önemli ölçüde azalma olması nedeniyle sıkıntı yaşandığı gerekçesiyle yöre halkı tarafından Akyazı Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava önceki gün gerçekleşen 4.mahkeme sonunda neticelendi ve Mahkeme Hakimi aynı konu üzerinde başka Mahkemelerde de birkaç dava açılmış olduğunu gerekçe göstererek davayı usul yönünden ret etti.

Mahkeme kararı yöre halkını derinden üzdü

Akyazı Asliye Mahkemesi tarafından verilen ret kararı Bıçkıdere, Küçücek, Ahmetler ve Salihiye Mahalle halkını derinden üzdü. Mahkeme salonunu hınca hınç dolduran yöre halkı kararın açıklanmasından sonra Adliye önünde toplanarak açıklanan kararla ilgili olarak üzüntülerini ve tepkilerini dile getirdiler.

Bıçkıdere Mahallesi eski Muhtarı Talat Aşan, bahse konu olan Şirket elindeki ruhsatın dışına çıkarak bulduğu tüm su gözeneklerini bir depoda toplayarak kullanmakta olduğumuz suyun azalmasına neden oldu. Bizim için hayati öneme haiz olan bu suyumuzu değil EMSEY A.Ş.’ye kimseye vermeye asla niyetimiz yok. Bu konuda bütün deliller ve tutulan tüm tutanaklar bizim lehimizde olma sına rağmen böyle bir karar verilmesi bizleri derinden üzmüştür. Biz bugünü kara bir gün olarak değerlendiriyoruz. Mahkeme Hakimiyle karar açıklanmasından sonra da görüştük ve dosyayı çok iyi inceledim. Sizin haklılığınızı o dosyada görüyorum. Ancak konuyla ilgili olarak açılan başka davalar da var. İşin aslında tüm dosyaların birleştirilmesi lazımdı. Bu yapılmamış. Bende o nedenle açtığınız davayı ret ettim. Üst Mahkemeden dönmesi halinde vereceğim karar bellidir ve o karar da sizin lehinize olacaktır dediğini söyledi ve Haklılığımız bu kadar açıkken böyle bir kararı neden ve nasıl verdiğini anlamakta şahsen zorluk çekiyorum dedi. Bize karşı yapılan bu hukuksuzluğun peşini asla bırakmayacağız diyerek açıklamasını tamamladı.

Bıçkıdere ve Havzası Yaşam Derneği Başkanı İbrahim Baykan’da yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Verilen bu karar bizi şoke etmiştir. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Verilen bu kararla bize siz ölün deniliyor. Böyle şey olur mu? Herkes bilir ki bu su yüzünden 1962 yılında cinayet bile işlendi. Duruşmayı görüldüğü gibi yüzlerce yöre halkı yakından takip etti ve mahkeme salonu bizi almadı. Bir çok arkadaşımız ve komşumuz dışarıda kaldı. İçeri giren bizlere söz hakkı bile tanınmadı. Son derece üzgünüz ama bu işin peşini bırakmaya asla niyetimiz yok”

Avukat Elif Yar davayı bir üst mahkemeye taşıyacağız

Davaya müdahil olan Sakarya Bürosu davayı takip etmek için Baro üyesi ve Çevre Kent ve İmar Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Elif Yar’ı görevlendirmişti. Elif Yar’da karar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Davamızın ret edilmemesi gerekirdi. Mahkeme Sayın Hakimi Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve SASKİ tarafından açılan ceza davalarının bu davayla (dosyayla) birleştirilmesi lazımdı. Yapılmamış o nedenle davanızı ret ediyorum. Dosyayı bir baştan diğer başa detaylı bir şekilde inceledim. Haklılığınızı gördüm. Dediğim gibi davanızı biraz evvel belirttiğim nedenden dolayı usul yönünden ret ettim. Bir üst Mahkeme gider dosya tekrar bana gelirse vereceğim karar bellidir diyor. Elbette bir üst mahkemeye gideceğiz. Ancak Hakimimiz haklı olduğumuzu görmüş ama o yönde karar vermemiş. Anlayabildiğim kadarı ile kendileri de verdiği karardan memnun değil. Aslında ceza verebilirdi de. Bizim yerimize onlar temyize giderdi. Ama tersi oldu. Uzun bir yolumuz var. Bunları bir bir aşacağımıza inanıyorum. Diğer dosyaları da yakından takip etmeye devam edeceğiz”

Tema Vakfı ve Çevrecilerde takip etti

Önceki gün Akyazı Adliyesinde görülen davayı Tema Vakfı Yöneticileri ile Çevrecilerde yakından takip etti. Mahkeme tarafından verilen davanın ret kararı onları da üzdü. Tema Vakfı Yöneticileri ve Çevreciler suyu depoya alabilmek için çevre ve ağaç katliamı yapıldığını belirterek bunları yapanların Mahkeme tarafından cezalandırmaları gerekiyordu. Karar için üzgünüz dediler.