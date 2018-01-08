Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AMATÖR LİGDE 2. YARI BAŞLADI ASAKYAZI GALİP ALAAĞAÇSPOR MAĞLUP

AMATÖR LİGDE 2. YARI BAŞLADI ASAKYAZI GALİP ALAAĞAÇSPOR MAĞLUP

KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

KAMİL ÖZDAĞ “2018 YILINA FIRTINA GİBİ GERECEĞİZ”

KAMİL ÖZDAĞ “2018 YILINA FIRTINA GİBİ GERECEĞİZ”

55 YAŞINDA AMA HALA SAHALARDA

55 YAŞINDA AMA HALA SAHALARDA

NİHAT HATİPOĞLU AKYAZI’YA GELİYOR

NİHAT HATİPOĞLU AKYAZI’YA GELİYOR

KUZULUKSPOR GALİBİYETİ KORUYAMADI 3-3

KUZULUKSPOR GALİBİYETİ KORUYAMADI 3-3

55 YAŞINDA AMA HALA SAHALARDA

Akyazı’nın önemli takımlarından biri olan ve grubunda
Bu haber 2018-01-08 20:52:22 eklenmiş ve 188 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın önemli takımlarından b.iri olan ve grubunda şampiyonluk kovalayan Çınarlık Gençlikspor ara transferden yararlanarak 55 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Dayıoğlu’nun renklerine bağladı.

İkinci yarının ilk maçında yeni takımıyla sahaya çıkan Ali Dayıoğlu oynadığı futbolla izleyenlere adeta parmak ısırttı.

55 yaşında olmasına rağmen sahalardan ve futboldan kopamayan oynadığı ilk lig maçında adeta fırtına gibi esen Ali Dayıoğlu, bir tarafta takımında futbol oynayıp yararlı olmaya çalışırken diğer taraftan gençlere ağabeylik yapacak.

 

Çınarlık Gençlikspor yöneticileri Ali Dayıoğlu transferini yılın transferi olarak değerlendirirken, taraftarlarda Dayıoğlu’nun tekrar sahalara dönmesine sevindiklerini belirterek, bu transfer flaş bir transfer olmuş yöneticilerimize teşekkür ederiz demeyi de ihmal etmediler.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
22:10 - AMATÖR LİGDE 2. YARI BAŞLADI ASAKYAZI GALİP ALAAĞAÇSPO
Sakarya Amatör ligde 2. Yarı başladı. Süper amatör küme takımlarımız...
21:49 - KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI
Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından...
21:00 - KAMİL ÖZDAĞ “2018 YILINA FIRTINA GİBİ GERECEĞİZ”
Akyazı’nın iftihar isimlerinden biri olan Milli güreşçi ve kariyerinde...
20:57 - 55 YAŞINDA AMA HALA SAHALARDA
Akyazı’nın önemli takımlarından biri olan ve grubunda ...
20:50 - KUZULUKSPOR GALİBİYETİ KORUYAMADI 3-3
Sakarya 1.Amatör küme C grubunda mücadele etmekte olan ve süper ligi...
17:14 - BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖD
Göreve seçildiğinden bu yana spora ve sporcuya verdiği destekle ön plana çıkan ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ