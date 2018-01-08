55 YAŞINDA AMA HALA SAHALARDA

Akyazı’nın önemli takımlarından biri olan ve grubunda

Bu haber 2018-01-08 20:52:22 eklenmiş ve 188 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın önemli takımlarından b.iri olan ve grubunda şampiyonluk kovalayan Çınarlık Gençlikspor ara transferden yararlanarak 55 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Dayıoğlu’nun renklerine bağladı.

İkinci yarının ilk maçında yeni takımıyla sahaya çıkan Ali Dayıoğlu oynadığı futbolla izleyenlere adeta parmak ısırttı.

55 yaşında olmasına rağmen sahalardan ve futboldan kopamayan oynadığı ilk lig maçında adeta fırtına gibi esen Ali Dayıoğlu, bir tarafta takımında futbol oynayıp yararlı olmaya çalışırken diğer taraftan gençlere ağabeylik yapacak.

Çınarlık Gençlikspor yöneticileri Ali Dayıoğlu transferini yılın transferi olarak değerlendirirken, taraftarlarda Dayıoğlu’nun tekrar sahalara dönmesine sevindiklerini belirterek, bu transfer flaş bir transfer olmuş yöneticilerimize teşekkür ederiz demeyi de ihmal etmediler.