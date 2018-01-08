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NİHAT HATİPOĞLU AKYAZI’YA GELİYOR

Akyazı Belediyesi tarafından Kültürel ve Sosyal etkinlikler kapsamında
Bu haber 2018-01-08 20:50:08 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi tarafından Kültürel ve Sosyal etkinlikler kapsamında 14 Ocak 2018 Pazar günü düzenlenecek olan Birlik ve Beraberlik Gecesi programında Türkiye’nin en sevilen Hocalarından Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu ve Tasavvuf Müziği Sanatçısı Ahmet Kemal Bacak Akyazı’ya geliyor.

Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 14 Ocak Pazar günü saat 20.00 de Atatürk spor salonunda başlayacak olan programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu birlik ve beraberlik gecesinde kendine has üslubuyla Akyazılılara hitap edecek, Tasavvuf Müziği sanatçısı Ahmet Kemal Bacak ’da güzel sessiyle Akyazılıların alkışlarını almak için sahneye çıkacak.

 

 

 

 
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