KUZULUKSPOR GALİBİYETİ KORUYAMADI 3-3

Sakarya 1.Amatör küme C grubunda mücadele etmekte olan ve süper ligi

Bu haber 2018-01-08 20:48:06 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1.Amatör küme C grubunda mücadele etmekte olan ve süper ligi hedefleyen Kuzulukspor ikinci yarının ilk maçında çıktığı Taraklıspor deplasmanında ilk 25 dakika içinde 3-0 öne geçmesine rağmen bu avantajını koruyamadı ve bir puana razı olarak Kuzuluk’a geri döndü.

Kuzulukspor’un gollerini Uğir Arslan, Fatih Ulusoy ve İsmail Kalyoncu atarken, Taraklıspor’un gollerde Ömer Şanlı, Osman Pektaş ve Emrah Aktepe’den geldi.

Kuzulukspor Başkanı Yusuf Çokal, Taraklı deplasmanında çok iyi ağırlandıklarını dile getirerek, kulüp başkanı Murat kardeşim başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve Taraklılara şahsı m ve Kuzulukspor adına teşekkür etmeyi kendime görev sayarım dedi.

Antrenör Yusuf Demirbaş’ın komutasında ilk yarıyı 2.sırada tamamlayan ve hedefini süper lig olarak koyan Kuzulukspor ilk yarıda eksik gördüğü yerlere de yaptığı transferlerle gücünü daha da arttırdı.

Kuzulukspor ara transferden yararlanarak Çamlıca Beldespor’dan kaleci Onur Kılıçoğlu, Stoper Gökhan Kalyoncu, ota saha oyuncusu Serkan Arkar ve Pendik Dolayabaspor’dan sol kanat savunucusu Ensar Karabulutla el sıkışarak kadrosunu güçlendirdi.