İSMET ÖZTÜRK GÜVEN TAZELEDİ

Akyazı Manifatura-Kav af-Ayakkabı-Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler

Bu haber 2018-01-06 17:53:24 eklenmiş ve 289 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Manifatura-Kav af-Ayakkabı-Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Esnaf Odasının kongresi yapıldı. Odanın kendi binasında gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını Birlik Başkanı Hasan Alişan yaptı.

Odaya bağlı üyelerin yoğun ilgi gösterdiği kongre saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporları ile Denetçiler raporlarının okunması ve genel kurul tarafından kabulünden sonra yargı gözetiminde seçime geçildi.

Tek listeyle girilen seçimde İsmet Öztürk yeniden başkan seçilerek güven tazelerken, Yönetim Kurulu asil üyeliklerine İsmail Yamak, Beşir kılıç, Yaşar Gören, Yusuf Altınsoy,Resul Metin ve Serkan Genç seçilirken yedek üyeliklere de Emre Sarı, Nihat Güneş, Tuncay Balaban, Ümit Efe, Fatih İdris Meşeli, Özlem Özel ve Veysel Kaymak seçildi.

Denetleme kurulu asil üyeliklerine ise Recep Türk, Yusuf Ziya Silahçı ve Oğuzhan Durmuş, yedek üyeliklerine de Mithat Tan, Salih Çumak ve Reşat Kocabıyıklar seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra konuşan Başkan İsmet Öztürk, bana v e arkadaşlarıma gösterilen güvene layık olmaya çalışacağım. Genel kurulumuza katılan tüm misafirlerimize ve üyelerimize teşekkür ediyorum dedi.

Gerçekleşen kongreye misafir olarak Birlik Başkanı Hasan Alişan’ın dışında Muhittin Kılıç (Sakarya Marangozlar Odası) Serdar Gök (Sakarya Lokantacılar Odası) Hasan Pınarcı (Sakarya İnşaatçılar Odası) İbrahim Çokluk (Sakarya Terziler Odası) Ramazan Peksal (Sakarya Kaynakçılar Odası) İsmail Tanta (Sapanca Esnaf Odası) Osman Kubilay (Sapanca Şoförler Odası) Ahmet Hamdi Ürküt (Sakarya Çiçekçiler Odası) Ali Ak (Sakarya Kuaförler Odası) Mehmet Demirel (Hendek Esnaf Odası) Vahdettin Çilek (Hendek Berberler Odası) Cemil Varlıca (Hendek Şoförler Odası) Başkanları ile Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan yine SESOB’a bağlı Oda başkanları tam kadro ile katıldı.