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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜLER

22 Aralık 1914, I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu
Bu haber 2018-01-06 14:58:08 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

22 Aralık 1914, I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarında Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri taktik hatasıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit olan 90 bin askerimizin anısına Akyazı Kaymakamlığı ile Akyazı Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği yürüyüş bu gün yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın ilçe dışında olması nedeniyle kayılamadığı yürüyüş programı saar 08.00 de Gazi Süleyman Paşa Camiinde .kılınan sabah namazı ile başladı. 

Namaz çıkışında katılımcılara buğday çorbası, kepek  ekmeği  ve komposto ikramı yapıldı.  Daha sonra araçlarla yürüyüşün yapılacağı Kuzuluktak’a gidildi.

Sonra da Aksartepenin zirvesine yürüyüş başladı. Yolun çamur olması nedeniyle zor şartlar altında başlayan yürüyüşle 1 saatlik tırmanış sonucu zirveye ulaşıldı . Bir süre dinlenmenin ardından Kaymakam Ömer Kalaylı yaptığı konuşma ile yürüyüşe konu olan Sarıkamış olayı hakkında bilgiler aktardı ve şehitlerimizi rahmetle andı. Daha sonra İlçe Müftüsü tarafından şehitlerimizin ruhuna bağışlanmak üzere dua yapıldı. Zirvede çektirilen fotoğrafla birlikte geri dönüş başladı.

Kalabalık bir topluluğun katıldığı yürüyüş  katılımcıların otobüslerle  Gazi süleymanpaşa camii önüne götürülmesi ile tamamlandı.

 

 
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