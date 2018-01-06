BAŞSAVCI LÜTFİ DURSUN: SAKARYA’DA BASIN ÇOK GÜÇLÜ

RATED tarafından düzenlenen Hizmet içi eğitim programının” 4.cüsü ve sonuncusu yine Elegante

Bu haber 2018-01-06 14:44:31 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

RATED tarafından düzenlenen Hizmet içi eğitim programının” 4.cüsü ve sonuncusu yine Elegante Cafe/Restaurantta yapıldı. Gazecilerin yoğun ilgi gösterdiği son hizmet içi eğitim programının konuşmacı konukları ise Marmara Gazeteciler Birliği Federasyon Başkanı Müjdat Çetin ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ve Cumhuriyet (basın) Savcısı Tahsin Yaralı oldu.

Marmara Gazeteciler Birliği Federasyon Başkanı Müjdat Çetin Sakarya’da basının durumu ve basında sınır konularında katılımcıları bilgi verdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ise önce habercilerle arasında geçen anılarını paylaşarak başladığı konuşmasında Sakarya’da basının çok güçlü olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü “ Basın gerçek bilgileri bizden almalı. Reyting uğruna yapılmakta olan haberler okurları yanıltıyor. Basın çalışanlarımız dikkatli olurlar ve hak ve özgürlük sınırlarını aşmazlar ve doğru haber yaparlarsa hem kendileri hem de biz rahat oluruz. Sakarya basını birçok İl’den çok çok önde. Her türlü sıkıntılarınızda biz basının yanındayız”

Başsavcı Dursun, Ferizli’de iki kapalı ve bir açık ceza evi ile kampus yapım çalışmalarının sürdüğünü, Bölge Mahkemesinin 6 ay içinde açılacağını, 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren Sakarya’da otopsi yapılmaya başlandığını ve Sakarya’nın Adli Tıp Şube Müdürlüğü olmasıyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra Sakarya’nın dışında Düzce, Bilecik, Zonguldak, Kocaeli, Karabük İl’lerinden gelecek olan Adli Tıp vakalarına ait otopsilerin Sakarya’da yapılacağını söyledi.

Hendek İlçemizde bin 500 kapasiteli Bölge açık kadın cezaevinin yapılacağını, cezaevinin açılmasıyla birlikte Hendek İlçemize ekonomik getirisi hayli fazla olacaktır diyen Başsavcı Lütfi Dursun, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yeni binasına taşınacağını, Karaman’da bulunan güç idaresi binasının idari yargıya tahsis edileceğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı “ Bizim yargı adına 6 aylık süre içinde sıkıştırmaya çalıştığımız hizmetlerimiz bunlar. İnşallah Sakarya’da güzel şeyler olacak”

Basından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tahsin Yaralıda kendisine sorulan soruları yanıtladı ve özellikle resim çekerken gizliliği ihlal etmemek ve fazla ayrıntıya girmemek konusunda basın mensuplarını uyardı.

Bilgilendirme konuşmalardan sonra RATED tarafından hazırlanan plaketlerin takdimine geçildi. Bir s üre önce Suriye’ye giden ve izlenimlerini yazı dizisiyle okurlarına aktaran Yenigün Gazetesi Yazı işleri Müdürü Ekrem Ürdünç’e ödülü Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Marmara Gazeteciler Birliği Federasyon Başkanı ve Yenigün Gazetesi Sorumlu Müdürü Müjdat Çetin’e ödülü Yenigün Gazetesi yazarı Cevdet Güngör, basından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tahsin Yaralıya ödülünü RATED Başkan yardımcısı Zafer Büyü ve Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’a da ödülü RATED Başkanı Remzi Adıyaman tarafından verildi.

Ödül ve plaket takdiminin ardından seminere katılan misafir ve basın mensupları toplu olarak resim çektirdi.

RATED Başkanı Remzi Adıyan ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen son hizmet içi eğitim programına Akyazı’dan gazeteci Salim Özyılmaz ile Kenan Certel’de katıldı.