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AKCAN VE MECLİS ÜYELERİ AFYON’A GİTTİ

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan beraberinde Meclis üyeleri ve eşleri
Bu haber 2018-01-05 20:04:13 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan beraberinde Meclis üyeleri ve eşleri olduğu halde 3 günlüğüne Afyon’a gitti.

Afyon Akrones Thermal  Hotelde kalac ak olan Belediye Başkanı Akcan ve beraberindekiler üç günlük süre içinde düzenlenen “Encümen yazışmaları” konulu eğitime de katılacaklar.

Aileleri ile birlikte kalabalık bir kafileyle Afyon’a çıkarma yapan Akyazı heyeti kalacakları otel için (iki kişilik) hafta içi için 520.00 TL. hafta sonu için ise 590.00 TL. ödeyecekleri öğrenildi.

Belediye Meclis Üyelerinden AK Partili Kemal Kaliç (Daimi Encümen) Naci Çavdar, Hümeyra Hikmet Saygıdeğer, Sait Beşir, Tuncer Albayrak, A.Kadir Düzcan ile MHP’li Meclis Üyesi Murat Öz bu seyahata katılmadılar.

İl dışına çıkan Belediye Başkanı Hasan Akcan’a 3 günlük süreyle Meclis Üyelerinden A.Kadir Yıldırım vekalet ediyor.

Tepki de var

Belediye Başkanı Akcan ve Meclis Üyelerinden büyük bölümünün Afyon’a gittiğini öğrenen Akyazılılar,  Akyazı’nın onca sorunu dururken bu seyahatte nereden çıktı demek suretiyle tepki gösterdiler. Akyazılılar ayrıca inşallah bu seyahatin faturası belediye tarafından ödenmez diye de düşüncelerini dile getirdiler.

 

 
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