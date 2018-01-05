DOLMUŞ DURAĞA ÇARPTI; BİR ÖĞRENCİ YARALANDI

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İsmail G. Yönetimindeki 54 HY 39* plakalı minibüs sabah saatlerinde
Bu haber 2018-01-05 20:02:17 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

İsmail G. Yönetimindeki 54 HY 39* plakalı minibüs sabah saatlerinde seyir halindeyken Akyazı Ada Caddesi üzerinde bulunan Atatürk İlkokulu önündeki dolmuş durağına çarptı. Çarpma esnasında dolmuş durağından kopan metal parçalardan biri yaya yolunda yürümekte olan bir öğrenciyi yaraladı. Yaralı öğrenci Mehmet A. kaza mahalline çağrılan ambulansta ilk tedavi yapıldı. Daha sonra yaralı öğrenci Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın sürücünün aniden rahatsızlanması sonucu meydana geldiği öğrenilirken, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 
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