DOLMUŞ DURAĞA ÇARPTI; BİR ÖĞRENCİ YARALANDI

İsmail G. Yönetimindeki 54 HY 39* plakalı minibüs sabah saatlerinde

Bu haber 2018-01-05 20:02:17 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.