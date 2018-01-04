AKYAZI ANADOLU LİSESİNDE KARİYER GÜNLERİNİN KONUĞU ALİ İNCİ

Akyazı Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerini yaşamında başarılı olmuş kariyer

Bu haber 2018-01-04 21:24:49 eklenmiş ve 185 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerini yaşamında başarılı olmuş kariyer sahibi kişilerle buluşturuyor.

Anaolu Lisesinin bu haftaki konuğu Hendek İlçesinin eski Belediye Başkanı, eski Milletvekili Ali İnci idi.

Ali İnci öğrencilerle yaptığı sohbette herkesin bir hedefi olmalı ve bu hedefe ulaşmak için mutlaka mücadele etmelidir. Dedi. Bulunduğunuz yaşın hedef belirlemenin tam zamanı olduğunu söyleyen İnci kendisinden örnekler verdi.

Sizin yaşlarınızda belim ilk hedefim sporcu olduğum için Beden Eğitimi olmaktı. Üniversite hayatından sonra bu hedefime ulaştım. Geçen zaman içinde karşıma çıkan fırsatlar doğrultusunda başka hedeflere yöneldim. Siyaset ilgimi çekti. Hendek Belediye Başkanlığı hedefimi gerçekleştirdim. Bunu biraz daha ileri götürerek Milletvekilliği hedefimi gerçekleştirdim. Ticaret hayatına atıldım bunda da başarılı oldu. Gerçekleştirdiğim bir başka konu ise Türk Belediyeler birliğini kurabilmekti. Bu hedefime de ulaştım dedi İnci şu andaki hedefimi ise siyasette daha yukarılara tırmanmaktır. Bunu da gerçekleştireceğime inanıyorum dedi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Ali İnci hedefsiz bir yere varılamayacağını tekrarlayarak sınav öncesi düşünerek bir karara varmanın tam zamanıdır. Çünkü şimdi hedef belirlemezseniz zamanı bir daha geri getirmek mümkün değil dedi ve 12. Sınıf öğrencilerine şimdiden başarılar diledi.

Anadolu Lisesi Müdürü Fahri Küt davetlerini kırmayarak okulumuza gelen ve son sınıf öğrencilerimizle sohbet edip hayat tecrübelerini onlarla paylaşan, gelecekle ilgili önerilerde bulunan Ali İnci beye teşekkür ediyorum diyen Fahri Küt okulumuzda kariyer günlerine devam edecek dedi.