Gazeteci Hamdi Yuluğ dünya evine girdi

Sapanca’nın tanınmış esnaflarından Ahmet ve Vasfiye Yuluğ çiftinin büyük oğlu,

Bu haber 2018-01-04 19:00:11 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Sapanca’nın tanınmış esnaflarından Ahmet ve Vasfiye Yuluğ çiftinin büyük oğlu, MHP Şırnak eski Milletvekili aday adayı ve Sapanca’da haftalık yayınlanan Yenises Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci-Yazar Hamdi Yuluğ, gönlünü kaptırdığı Sapanca’nın sevilen simalarından biri olan Emekli Polis memuru Kazım ve Bilgi Aydemir çiftinin güzel kızları Leyla Aydemir’le Sapanca Tepe’deki Çimenlik Cafe’de gerçekleşen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Geniş katılım oldu

Sapanca’da tanınmış iki ailenin çocuklarının gerçekleşen düğün törenlerine katılım hayli fazlaydı. İki ailenin yakınları ve dostlarının yanı sıra MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, MHP İlçe Başkanı Berat Taner, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Mali Hizmetler eski Başkan Vekili Ahmet Kemiksizoğlu, Sakarya Minibüs ve Dolmuşçular Odası Başkanı Ali Bektaş, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Halaylar Yuluğ çiftinin mutluluğu için çekildi

Halayların çekildiği, kolbastı ve horonların oynandığı düğünde davetliler ile yakından ilgilenen Leyla ve Hamdi Yuluğ çifti tebrikleri tek tek kabul etti. Çift, “Mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan ve mutluluğumuza ortak olan, bizleri onurlandıran ahde vefalı gönüldaşlarımız başta olmak üzere akraba, dost ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.