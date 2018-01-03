AKYAZI AKP’DEN VALİ BALKANLIOĞLU’NA ZİYARET

2017 Kasım ayının son günlerinde gerçekleştirdiği olağan kongresi sonrasında tekrar

Bu haber 2018-01-03 21:25:07 eklenmiş ve 113 kez görüntülenmiştir.

2017 Kasım ayının son günlerinde gerçekleştirdiği olağan kongresi sonrasında tekrar AK Parti Akyazı İlçe Başkanı seçilen Fevzi Bora beraberinde yeni yönetimi olduğu halde Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretteki amaçlarının yaptıkları kongre sonunda oluşan yeni yönetimimizle birlikte Sayın Valimizle tanışmak olduğunu söyleyen AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora, bu ziyaretimizde hem tanışma hem de İlçemizle ilgili Sayın Valimize bilgi verme şansı bulduk. Bizi samimi bir şekilde karşılayan ve ağırlayan Sayın Valimize teşekkür ediyoruz dedi. Fevzi Bora, Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun da kendilerine başarı dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.