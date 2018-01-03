AKP TEŞKİLATI AZO’YU ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz yılın 25 Kasım günü 5.olağan kongresini yaparak yeni yönetimini

Bu haber 2018-01-03 21:23:53 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz yılın 25 Kasım günü 5.olağan kongresini yaparak yeni yönetimini belirleyen AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatalarını aldıktan sonra başlattığı teşekkür gezilerinden birini de Ziraat Odasına yaptı.

Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar’la bir araya gelen AK Parti İlçe başkanı Fevzi Bora ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ziyaret amaçlarının yaptıkları kongrelerine katılanlara teşekkür gayesi taşıdığını söylediler.

AK Parti İlçe teşkilatının kendisine yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden AZO Başkanı Şener Bayraktar, Fevzi Bora ve Yönetim Kurulundaki mesai arkadaşlarına başarı dileğinde bulundu.