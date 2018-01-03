LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU

31 Aralık 2017 Pazar günü saat 15.00 sıralarında Ümit Ö. adındaki

Bu haber 2018-01-03 21:19:33 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

31 Aralık 2017 Pazar günü saat 15.00 sıralarında Ümit Ö. adındaki genç Akyazı çarşı içinde taciz iddiasıyla kalabalık bir grup tarafından linç edilmek istenmiş, suçlanan genç bir pasaja girerek kendini korumak istemesine rağmen yaklaşık 30 kişilik grup pasaj içinde de saldırılarını sürdürmüş, araya giren bazı vatandaşlar ve olay mahalline gelen polisler tarafından linç edilmekten kurtarılmış, Polisler tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş. İfadesi alındıktan sonra da şikayetçi olmaması ve suç unsuru oluşmaması nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Suç duyurusunda bulundu

Ümit Ö. Emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakılır bırakılmaz Akyazı Devlet Hastanesine giderek darp raporu alarak evine döndü. Mesainin başladığı ilk gün elindeki darp raporunu da ekleyerek yazdığı bir dilekçe ile Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına kendisini linç etmek isteyenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamada yaptı

Dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına verdikten sonra da bir açıklama yapan Ümit Ö. şunları söyledi “ Gazi Süleyman Paşa Cami önünde yolcu minibüsünden indim ve çarşı içine doğru yürümeye başladım. Bir anda 30 civarında bir kalabalık grup işte tecavüzcü bu diyerek üzerime doğru geldiklerini gördüm. İşte tecavüzcü sözünü duyan bazı esnaf ve vatandaşlarda kalabalık grupla birlikte bana saldırdı. Ben kimseye tecavüz etmedim, saldırıda bulunmadım, sarkıntılık yapmadım, tacizde bulunmadım dediysem de bana saldıranları inandıramadım onlar beni darp etmeye devam ettiler. Güçlükle kendimi bir pasaja attım. Orada bulunan bazı duyarlı vatandaşlar ve olay mahalline gelen Emniyet güçleri sayesinde linç edilmekten kurtuldum. “

Yargı önünde hesaplaşacağım

Ümit Ö. olayla ilgili olarak dilekçemi Cumhuriyet Başsavcılığına verdim. Şimdi Savcılığımızın dava açmasını bekliyorum. Hiçbir suçum ve günahım olmamasına rağmen yok yere iftira atarak beni linç etmek isteyen ve darp edenlerle yargı önünde hesaplaşacağım diyerek açıklamasını tamamladı.