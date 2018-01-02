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SAKARYA TRAC VALİ BALKANLIYI ZİYARET ETTİ

Merkezi Hendek İlçesinde olan ve Kısa adı TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
Bu haber 2018-01-02 16:58:20 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

Merkezi Hendek İlçesinde olan ve Kısa adı TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti  Başkan ve yöneticileri Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Sebahaddin  Sunman, üyeler Mehmet Turalıoğlu, Kenan Certel ve Ahmet Özbek’i kabul eden Vali Balkanlıoğlu  Trac  yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı .

Kendisinin de Amatör telsizci olduğunu söyleyen Vali Balkanlıoğlu derneğin bilhassa 17 Ağustos depremi sırasında haberleşmenin çöktüğü bir ortamda yaptığı çalışmaları  yakından bildiğini ve sivil toplum örgütü olarak önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

 

Dernek Başkanı Selahaddin Sunman da dernek  çalışmalarının gelişen ve değişen yeni teknolojilere ayak uydurma  yönünde olduğunu belirterek, valimizi ziyaret ederek kendisini bilgilendirdik. Ayrıca  valimizin de bir amatör telsizci olmasından memnunluk duyduğunu ifade etti. Trac yöneticileri makamdan ayrılırken Vali Balkanlıoğlu’nu derneklerine üye olmaya davet ettiler.
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