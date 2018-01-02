AKYAZILILAR SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANILIYOR

90 bin askerimizin şehit olduğu Sarıkamış harekatının 103.yıldönümü nedeniyle

Bu haber 2018-01-02 16:55:03 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

90 bin askerimizin şehit olduğu Sarıkamış harekatının 103.yıldönümü nedeniyle Akyazı Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı ortaklaşa bir program düzenledi.

Akyazılılar sabah namazında buluşacaklar

6 Ocak 2018 Cumartesi günü Sarıkamış şehitlerimizi anmak için Akyazılılar sabah namazında bir araya gelecekler. Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınacak olan sabah namazından sonra okunacak dualarla başlayacak olan anma programına katılanlara şehit düşen kahramanların sabahları yedeği kepek ekmek, buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikramı yapılacak.

Yürüyüş Kuzuluk Aksertepeye yapılacak

İkramın hemen akabinde saat 08.30 dan itibaren Akyazılılar Belediye önünden kaldırılacak olan otobüslerle Kuzuluk Mahallesine taşınacak. Araçlardan inecek olan Akyazılılar ellerinde Türk bayrakları olduğu halde protokolle birlikte Aksertepeye yürüyüşe geçecekler. Zirveye varıldığında burada dualar yapılacak ve şehitlerimiz bir kez daha yad edilecek.

Herkese davet var

Yapılacak olan anma yürüyüşüne hem Kaymakamlık hem de Belediye bütün Akyazılıları yürüyüş için davet etti. Yapılacak olan yürüyüşe Akyazılıların büyük ilgi göstermesi ve çok kalabalık gruplarla katılması bekleniyor.