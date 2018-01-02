BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILININ İLK TOPLANTISNI YAPTI

Akyazı Belediye Meclisi 2018 yılının ilk toplantısını yaptı. Hasan Akcan’ın başkanlığında

Bu haber 2018-01-02 16:49:49 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi 2018 yılının ilk toplantısını yaptı. Hasan Akcan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Belediye Meclisi 9’u esas, 3’ü ise ilave olmak üzere 12 gündem maddesini görüştü ve karara bağladı.

Gündemin 1.maddesi gereğince 2018 yılı içinde görev yapacak olan Meclis Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı. Gizli oy ve açık tasnif sonunda Mehmet Baykan (AKP) Emrullah Kut (AKP) Yavuz Sultan Anat (AKP) Rasim Bulca (AKP) ve Harun Köymen’in (MHP) Meclis Denetim Komisyonuna seçildiler.

Gündemin 2.maddesine göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Meclis Denetim Komisyonunun alacağı günlük ücretin Kamu kuruluşları personel ve uzman kişilere ödenmekte olan günlük ücret üzerinden ödeme yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine göre; 2017 yılında da çalıştırılmakta olan 10 sözleşmeli personelin 2018 yılında da çalıştırılması, 2018 yılında gerekmesi halinde yeni sözleşmeli personel alınması hususu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine göre; Cumhuriyet Mahallesi 1063 ve 1078 No.lu sokakların kesişim noktasında yapılmakta olan Güreş Eğitim Merkezine Kamil Özdağ isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5.maddesine göre; Altındere Mahallesi 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifi oybirliğiyle İmar komisyonuna havale edildi.

Gündemin 6.maddesinde yer alan Dokurcun Mahallesi G25C18A4C/D1 B pafta, 120 ada ve 99 No.lu parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 7.maddesinde yer alan 2018 yılı Zabıta Memurları fazla çalışma ücreti 453.00 TL.den 487.00 TL. ye oybirliği ile çıkarıldı.

Gündemin 8.maddesine göre; Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesinde köy yerleşik alanı dışında kalan 5.3 hektarlık arazide 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine göre; 2-B uygulaması ile Mülkiyeti Belediyeye geçen 2 adet içinde fındık olan taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükümlerine göre satılması, takas edilmesi,, tahsis edilmesi, tahsis in kaldırılması ve 3 yıldan fazla süre ile kiralanması için Belediye Encümenine istenen yetki oy birliğiyle verildi.

İlave gündem

1- Mülkiyeti Belediyeye ait olan Cumhuriyet Mahallesi 39 ada, 237 No.lu parselde kayıtlı otopark imarlı parselde (Akbank arkasındaki otopark) 4 katlı otopark yapılması teklifi oybirliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

2- Ömercikler Mahallesi Avşarkırı mevkii 1 ada ve 111 parselde bulunan ½ hissesi Belediyeye diğer ½ si ise Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait olan sosyal hizmet tesisi vasfındaki 4.225,44 M2 taşınmaz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesi hükümlerine göre takas (trampa) işlemleri için Belediye Encümenine istenen yetki oybirliğiyle verildi.

3- Gündem oylanmadan önce AK Partili Meclis Üyesi Meryem Sağlam tarafından sunulan İmar Yönetmeliğinde taks verilen alanlarda, zemin katlarda ortak merdiven taksa dahil edilip üst katlarda yüzde 30 oranında artış verilmiştir. Bu durum 1.derece deprem kuşağında olan İlçemizdeki binalarda kapalı çıkmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle Kanunun İmar Komisyonunda görüşülerek Akyazı İmar Planına “Taks verilen alanlarda taksın kaldırılarak taks (emsal) üzerinden hesapların yapılması” şeklinde plan notunun eklenmesi önerisi yapılan oylamayla önce gündeme dahil edildi sonra da İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündem dışı konuşmalar

Toplantıda gündem dışı tek konuşma MHP li Meclis Üyesi Murat Öz tarafından yapıldı. Öz tamamlanarak Emniyete teslim edilen Mobese ve proje halinde önlerine getirilen sonrada hayata geçirilen çalışmalar için Belediye Başkanına teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti “ Halk toplantılarını yapmaya başlamanız şahsen beni sevindirdi. Üzüldüğüm nokta ise bu toplantılarda basının bulunamamasıdır. Belediye basın toplantıları izleyip haber haline getirirken diğer basın o toplantılar neden izleyemiyor” diye sordu.

Murat Öz, konuşmasında şu anda Kapalı Pazaryeri olarak kullanılmakta olan alanın yeşil alan ve yürüyüş yolu olarak düzenlenmesini ve Pazar yerinin bir başka yere taşınmasını istedi.

Murat Öz’ün sorularına Belediye Başkanı Hasan Akcan şöyle cevap verdi “ 2017 yılında yaptıklarımızı 2018 yılında yapacaklarımızın bir teminatı olarak görün. Teşekkürünüze bende teşekkür ediyorum. Halk toplantılarında basın olunca vatandaş sorununu aktarmakta zorlanıyor. O nedenle toplantıları basınsız yapıyoruz. Kapalı Pazar yerinin şu an itibarıyla kaldırılması ve bir başka yerde taşınması söz konusu değil. Bu öneriniz ileride düşünülebilir”