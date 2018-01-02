BAYRAKTAR: FABRİKA ZİYARETLERİNE DEVAM

Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar ve

Bu haber 2018-01-02 16:46:22 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar ve Belediye Başkanı Hasan Akcan ile birlikte Aydın Örme Sanayi ve Tic. A.Ş.ne ziyarette bulundular.

ATSO Başkanı Bayraktar’ın daveti üzerine geziye katılan Kaymakam Kalaylı ve Belediye Başkanı Hasan Akcan İlçemizde faaliyet gösteren fabrikalarımızı ziyaret etmeye devam ettiklerini ifade ettiler.

Başkan Bayraktar bu gezilerimiz sırasında Fabrikalarımızı hem daha iyi tanıyor, hem de varsa sorunları, sıkıntıları Kaymakamlık, Belediye ve ATSO olarak çözüm üretme gayreti içinde oluyoruz dedi.

Bu seferki ziyaretimizi 1996 yılında faaliyete geçen, Akyazı’daki ilk tekstil fabrikalarından olan, bugün 400 kişiye yakın istihdam sağlayan, Aydın Örme Sanayi ve Tic.A.Ş. oldu.

Aydın Örme San. Ve Tic. A.Ş. ziyaretimizde bize ev sahipliğini Fabrika Genel Müdürü Hüseyin Şahintaş ve İK Müdürü Halil Tamay yaparak Aydın Örme hakkında bilgiler aktararak fabrika üretim tesisini gezdirdi. Tesisin 80.000 m2 kapalı alana sahip olduğunu, dokuma ve örme tekstil ürünleri olan, Mefruşat, dantel, jarse ve iplik üretimlerini yapmakta olduklarının bilgilerini aktardı.