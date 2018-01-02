Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖDÜL

BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖDÜL

SAKARYA TRAC VALİ BALKANLIYI ZİYARET ETTİ

SAKARYA TRAC VALİ BALKANLIYI ZİYARET ETTİ

AKYAZILILAR SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANILIYOR

AKYAZILILAR SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANILIYOR

BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILININ İLK TOPLANTISNI YAPTI

BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILININ İLK TOPLANTISNI YAPTI

BAYRAKTAR: FABRİKA ZİYARETLERİNE DEVAM

BAYRAKTAR: FABRİKA ZİYARETLERİNE DEVAM

HOCAMIZ ASKERE GİTTİ BİZE KİM NAMAZ KILDIRACAK

HOCAMIZ ASKERE GİTTİ BİZE KİM NAMAZ KILDIRACAK

BAYRAKTAR: FABRİKA ZİYARETLERİNE DEVAM

Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar ve
Bu haber 2018-01-02 16:46:22 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar ve Belediye Başkanı Hasan Akcan ile birlikte Aydın Örme  Sanayi ve Tic. A.Ş.ne ziyarette bulundular.

ATSO Başkanı Bayraktar’ın daveti üzerine geziye katılan Kaymakam Kalaylı ve Belediye Başkanı Hasan Akcan İlçemizde faaliyet gösteren  fabrikalarımızı ziyaret etmeye devam ettiklerini ifade ettiler.

Başkan Bayraktar bu gezilerimiz sırasında Fabrikalarımızı hem daha iyi tanıyor, hem de varsa sorunları, sıkıntıları Kaymakamlık, Belediye ve ATSO olarak çözüm üretme gayreti içinde oluyoruz dedi.

Bu seferki ziyaretimizi 1996 yılında faaliyete geçen, Akyazı’daki ilk tekstil fabrikalarından olan, bugün 400 kişiye yakın istihdam sağlayan, Aydın Örme Sanayi ve Tic.A.Ş. oldu.

Aydın Örme San. Ve Tic. A.Ş. ziyaretimizde bize ev sahipliğini Fabrika Genel Müdürü Hüseyin Şahintaş ve İK Müdürü Halil Tamay  yaparak Aydın Örme  hakkında bilgiler aktararak fabrika üretim tesisini gezdirdi. Tesisin 80.000 m2 kapalı alana sahip olduğunu, dokuma ve  örme tekstil ürünleri olan, Mefruşat, dantel, jarse ve iplik üretimlerini yapmakta olduklarının bilgilerini aktardı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
16:57 - AKYAZILILAR SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANILIYOR
90 bin askerimizin şehit olduğu Sarıkamış harekatının 103.yıldönümü nedeniyle...
16:49 - BAYRAKTAR: FABRİKA ZİYARETLERİNE DEVAM
Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar ve...
00:06 - HOCAMIZ ASKERE GİTTİ BİZE KİM NAMAZ KILDIRACAK
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesi Merkez Camii İmamlığına atanan ...
23:47 - SAMİ KAFADAR YENİDEN BAŞKAN
Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği 18.dönem Olağan genel kurulu ve seçimleri...
23:36 - ŞEHİT BABASI YUNUZ ÇELİK: DERNEK BAŞKANI AYIRIMCILIK YA
Polis olan oğlunun bir çatışma sonrasında şehit olması üzerine şehit babası...
20:36 - ADASU BOZUYOR DÜZELTMESİ VATANDAŞA KALIYOR
Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde sürmekte olan alt yapı çalışmaları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ