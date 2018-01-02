HOCAMIZ ASKERE GİTTİ BİZE KİM NAMAZ KILDIRACAK

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Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesi Merkez Camii İmamlığına atanan
Bu haber 2018-01-02 00:02:32 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesi Merkez Camii İmamlığına atanan Tarık Kada’nın askerliğini yapmak üzere görevden ayrılması üzerine imamsız kalan cami cemaati yetkililere seslenerek bize kim namaz kıldıracak soruyorlar.

Yaptıkları araştırma sonucunda Tarık Kada’nın sözleşmeli personel olduğunu ve atamasının da Diyanet İşleri Başkanlığından direkt olarak yapıldığını öğrendiklerini söyleyen Kuzuluk Şose Mahallesi Merkez Camii cemaati derdimizi anlatacak merci bulamıyoruz diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.

Merkez Camii Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, camilerine atanan din görevlisinin eşyalarını getirip lojmana koyduğun, iki ay görev yaptıktan sonra ben askere gidiyorum diyerek camilerinden ayrıldığını belirterek, Dernek yönetimi ve Cami cemaati olarak hocamızın bu açıklaması karşısında bir anda şoke olduk ve birden imamsız kaldık. Bende yanıma Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımı alarak önce İlçe Müftümüze burada bir sonuç alamayınca da İl Müftülüğümüze gittik ve sorunumuzu aktardık. Üzülerek ifade etmeliyim ki, sorunumuza çare bulamadık dedi.

 

İlçemiz Müftüsü Sayın İzzet Şener, görevli hocamızın askere gidişi nedeniyle yine Mahallemizde görev yapmakta olan bazı din görevlilerini görevlendirdiğini ifade etti ama görevlendirilenlerden birinin yıllık izinde diğerinin de rahatsızlığı nedeniyle raporlu olması yüzünden görev yapamıyor olması bizi zor durumda bırakmıştır diyen Dernek Başkanı Gürsoy, Mahallemiz sakinlerinden Emekli Belediye İmamı Mustafa Kurukuz da olmasa bize vakit namazları kıldıracak imam bulmakta zorlanacaktık. Allah kendisinden razı olsun müsait zamanlarında gelip bize namaz kıldırıyor. Kendisine bu özverisinden ötürü teşekkür ediyoruz dedi ve açıklamasını şöyle tamamladı “ Camimiz Kuzuluk mahallemizin merkez camisidir. Ana yol kenarında olması nedeniyle de her zaman misafir cemaatimiz oluyor. Buna kendi cemaatimizi da eklediğimizde camimize gelen cemaat maalesef hocamız olmadığı için veya o anda namaz kıldıracak konumda cemaat olmayınca kendi kendilerine namaz kılıp camiden çıkıp giriyorlar. Bu duruma çare bulunmasını yetkililerimizden istiyor ve de bekliyoruz” 
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