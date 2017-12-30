20 BİN LİRAYI ÖDEMEZSE OKULUN DERSANESİ YIKILACAK

Akyazı’nın hem nüfus hem de alan bakımından küçük Mahallelerinden biri olan

Bu haber 2017-12-30 23:36:06 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın hem nüfus hem de alan bakımından küçük Mahallelerinden biri olan Yağcılar Mahallesinin Muhtarı Ali Öz bugünlerde hayli dertli.

Mahallesinde 210 hane ve bu hanelerde de 975 kişinin yaşadığına dikkat çeken Yağcılar Mahalle Muhtarı Ali Öz, Mahallerinde bulunan İlkokul binasının sınıf bakımından yetersiz olması yüzünden öğrencilerin çiftli eğitim sisteminden yararlanarak eğitimlerini sürdürdüklerini, bu durumun hem öğrencileri hem de onların Velilerini sıkıntıya soktuğunu görmelerinden ötürü okullarına iki derslik daha kazandırmak suretiyle tekli eğitim sistemine geçebilmek için İlçemiz Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçildiğini, bu müracaatlarının sonucunda okullarına çelik konstüksiyondan 30’ar M2.lik iki adet sınıf yaptırıldığını, yaptırılan bu yeni iki dersliğin maliyet tutarı olan 50 bin liranın30 bin lirasının Kaymakamlık onayı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandığını, kalan 20 bin liranın da kendilerinin ödemesi gerektiğini, ancak bahse konu olan 20 bin lirayı temin edip inşaatı yapan müteahhide ödeyemediklerini, ödeme yapamadıkları için de inşaatı yapan Müteahhidin bu yıl içinde bu parayı ödemezsek çelik konstüksiyondan yaptığı sınıfları yıkacağı hususunda kendisine haber gönderdiğini söyledi.

Yaptığımız protokol gereği kalan borç tutarı olan 20 bin lirayı Mahalle olarak bizim ödememiz gerekiyor ama maalesef bu parayı toplayamadık. Mahalleye dönüştüğümüz için de bütçemiz yok. Müracaat ettiğim insanlardan da beklediğim desteği alamayınca borcumuzu ödeyemedik. Şu an tabiri caizse tam anlamıyla diken üzerindeyim. Çocuklarımız tam rahata kavuştu derken şimdi de yaptırdığımız sınıfların yıkılması gibi bir tehlike ile karşı karşıyayız diyen Yağcılar mahalle Muhtarı Ali Öz, yetkililere borcumuzu ödeyecek durumda değiliz. Bizi bu sıkıntıdan kurtarın çağrısı yapıyor.