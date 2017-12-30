ŞEHİT BABASI YUNUZ ÇELİK: DERNEK BAŞKANI AYIRIMCILIK YAPIYOR

Polis olan oğlunun bir çatışma sonrasında şehit olması üzerine şehit babası

Bu haber 2017-12-30 23:35:04 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Polis olan oğlunun bir çatışma sonrasında şehit olması üzerine şehit babası unvanını alan Akyazılı Yunus Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şubesi başkanı Hayrettin Kaplan’ın şehitler arasında ayırım yaptığını gözlemlediğini, bu durumunda kendisini son derece üzdüğünü söyledi.

Yunus Çelik, şehit aileleri ile ilgili olarak düzenlenen toplantılardan Dernek başkanı ve Yönetiminin sadece asker kökenli olan şehit ailelerine haber verdiğini kendilerine haber vermediğini söyleyerek, bunun adına ayırımcılık denir. Biz bu tür düzenlenen toplantılarla ilgili daveti İlçemiz Kaymakamından ya da Emniyet Müdürlüğümüzden alıyoruz. Ben şahsen Kaymakamımıza ve Emniyet yetkililerimize bu duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum dedi.

İster asker, ister polis, ister sivil olsun kim bu güzel vatanımız uğruna canın vermişse onlar ŞEHİTTİR. Şehitler arasında bir ayırım yapmak kimsenin ne haddinedir ne de hakkıdır. Dernek başkanımızın sadece asker kökenli şehit ve gazilerinin ailelerine yönelik çalışma sergiliyor olmasını ve diğer şehitlerimizin ailelerini es geçiyor olmasını ben şahsen bir ayırımcılık olarak görüyor ve öyle de değerlendiriyorum diyen şehit babası Yunus Çelik, Dernek başkanıyla birlikte Yönetim Kurulu üyelerini ayırımcılık yapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum diyerek açıklamasını tamamladı.