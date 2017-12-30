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AKP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATI İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda 5.olağan kongresini yapan AK Parti İlçe teşkilatında
Bu haber 2017-12-30 23:29:30 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz haftalarda 5.olağan kongresini yapan AK Parti İlçe teşkilatında Fevzi Bora bir kez daha Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmişti. Bora Yönetim Kurulundaki arkadaşlarını da yanına alarak İl Başkanı Fevzi Kılıç’a makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Fevzi Bora, yaptığımız kongremize katılanlara teşekkür ziyareti yapıyoruz. İl Başkanımıza da bu düşünce içinde bir teşekkür ziyareti yaptık dedi.

 

İl Başkanı Fevzi Bora’da Marmara bölgesi birincisi olma gibi önemli bir başarıya imzasını atmış olan Fevzi Bora ve arkadaşlarını İl teşkilatımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki, yapılan kongrede iş başına gelen AK Parti Akyazı İlçe teşkilatımız gelecek seçimlerde de aynı başarısını yine gösterecek hatta çıtayı daha da yukarılara çıkararak başarısını Türkiye genelinde bir başarıya taşıyacaktır. Bundan seminim dedi ve yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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