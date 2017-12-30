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İLÇE SAĞLIKTAN ÇOCUKLARA İŞİTME TARAMA TESTİ

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve bağlı ekipler tarafından 15 Kasım tarihinde başlatılan
Bu haber 2017-12-30 23:26:22 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve bağlı ekipler tarafından 15 Kasım tarihinde başlatılan Akyazı’nın genelinde 41 okulda eğitim görmekte olan bin 171 1.sınıf öğrencisine yönelik işitme tarama testi yapıldı.

Taranın amacı nedir

İşitmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenleri saptamak, işitmesi normal olmayan olguları erken dönemde tanımaktır.

Bu taramayla hangi hastalıkların erken tanısı olur

İşitme kayıpları enfeksiyonlar, travmalar ve progresif işitme kaybı yapan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir. Tarama programı ile çocuklarda bu hastalıkların erken tanısı konabilecek ve gerekli tedavi ve rehabilitasyon yapılabilecektir.

Kimlere kimler tarafından uygulanır

Yeni doğan bebeklere “ Ulusal yeni doğan işitme tarama programı” kapsamında doğdukları hastanelerde bulunan tarama ünitelerinde işitme testi yapılmaktadır. İşitme kaybı şüphesi olan bebekler referans merkezlere ileri tanı ve tedavi amacıyla sevk edilmektedir.

İlköğretim 1.sınıfa devam eden çocuklara ise; Toplum Sağlı Merkezinde görev yapan Ebe; Hemşire, Sağlık Memuru ya da İl’de görev yapan odyometristler tarafından okullarda tarama odyometri cihazı ile test yapılmakta olup, yapılan testte şüpheli sonuç çıkanlara 48 saat- 1 hafta içinde okulda ya da TSM’nin uygun bir odasında aynı sağlık personeli tarafından test tekrarı yapılır. Testte işitme kaybı şüphesi tespit edilen çocuklar o İl’de çalışan KBB Uzmanına sevk edilir. KBB Uzmanı tarafından sorun saptanan ya da klinik tanısı konulamayan çocuklar ileri tanı ve tedavi amacıyla referans merkezlere sevk edilirler.

Dr. Gülşah Yılmaz

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah yılmaz 15 Kasım 2017 tarihinde başlattığımız işitme tarama testi çalışmamızı 2017 yılı sonu nedeniyle sonlandırmış bulunmaktayız. Başarılı bir çalışma dönemi geçirdiğimizi söylemeliyim. Bu çalışmada görev alan bütün mesai arkadaşlarıma ve bize destek veren herkese teşekkür ederim açıklaması yaptı.

 

 
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