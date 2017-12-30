ŞÜKRAN VE ERDİNÇ ACAR’IN ANNE ACISI

Yunusemre Mahallesi halkından Fikret Acar hayatını kaybetti.
İlçemiz Yunusemre Mahallesi halkından Merhum Ramiz Acar’ın eşi, Emekli öğretmen Erdinç ve Kaymakamlık emekli Yazı İşleri Müdürü Şükran Acar’ın anneleri, Osman Böcek’in halası, Merhum Fethi Böcek’in kız kardeşi, İhsan Aşçıoğlu’nun kayınvalidesi Fikret Acar vefat etti. Cenazesi bugün Gazi Süleyman paşa camiinde kılınan Cuma ve cenaze namazının ardından Aile mezarlığına defnedildi.
Taziye oğlu Erdinç Acar 0533 276 10 44
Merhumeye Allah’tan rahmet, Acar ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI