ŞANLI AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Yeni Mahalle halkından Kız Meslek Lisesi Müdür yardımcısı Hasan Şanlı’nın babası Şefik Şanlı (86) yaşamını yitirdi.
İlçemiz Yeni Mahalle halkından Kız meslek lisesi müdürü Hasan Şanlı’nın babası, Kuzuluk Mahallesinden Hüseyin Şeref Alkan ve İlhan Özcan'ın kayınpederleri, Kenan ve Sinan Şanlı, Emre Aktı ve Serdar Can Alkan'ın dedeleri, Ali Şanlı’nın amcası eski manifaturacı Şefik Şanlı (86) vefat etti.
Cenazesi bugün merkez Yeni caminde kılınan ikindi ve cenaze namazının ardından Süt fabrikası yanındaki aile mezarlığına defnedildi.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI