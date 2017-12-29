DR. CEVAT YILDIRIM “BİZİM FETO İLE BİR BAĞLANTIMIZ YOKTUR”

Adil Öksüz'ün tutuklu olan kayınpederi Cevat Yıldırım'a yargılandığı

Bu haber 2017-12-29 23:27:36 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

Adil Öksüz'ün tutuklu olan kayınpederi Cevat Yıldırım'a yargılandığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Sakarya'da FETÖ/PDY'nin firari imamı Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, baldızı Emine Şennur Şen ve kayınpederinin oğlunun çalışanı Murat Albayrak ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesine tutuklu sanıklardan FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün kayınpederi Dr. Cevat Yıldırım, baldızı Emine Şennur Şen ve kayınpederinin oğlunun iş yerinde çalışan Murat Albayrak, sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlanan tutuklu sanık Hüseyin Yazıcı, ifadesinde Cevat Yıldırım ve kızı için " 'yazıcılar çetesi' ile adlandırılan kumpas sebebiyle hükümlüyüm. Sanıklardan Cevat Yıldırım annemin doktoru idi. Cevat Yıldırım'ın abisi Alattin Yıldırım ile 15 sene öncesinde ev meselesi yüzünden bir husumet yaşandı.2006-2007 yılında Adil Öksüz ve Metin Sert benim yanıma gelerek bu konu ile ilgili tartıştılar. Asıl husumeti arttıran bu oldu. Benim başıma ne geldiyse bu olaylardan sonra geldi. Bunlar bana kumpas kurdu. Bunlar FETÖ'nün başıdır".

dedi.

Tanık ifadesinden sonra davayla ilgili görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanıkların tutuklu hallerinin devamını ve Emine Şennur Şen'le ilgili 'ByLock' verilerinin Ankara Cumhuriyet Savcılığı'ndan temin edilmesini talep etti.

Daha sonra savunma veren Cevat Yıldırım hakimin 'Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musun?' sorusuna bilmediği yönünde cevap vererek, "Adil Öksüz'ün Fetullah Gülen'in talebesi olduğunu bilmiyordum. Damadım olduğu sürece de de hissetmedim. Kızım yani Adil Öksüz'ün eşi Amerikadaki oğlum Abdülhadi Yıldırım'ı ziyarete gitmişti. Daha sonradan geri dönmedi. Adil Öksüz'ü nerede olduğunu bilmiyorum. Bilsem söylerim bütün ailem mahfoldu onun yüzünden. Darbenin üst kademesinde yargılanan Mehmet Dişli'nin abisi Şaban Dişli kardeşinden dolayı zarar görmedi. Bence de doğrusu böyledir. Aynı uygulamanın bizim içinde uygulanmasını talep ediyorum. Bizim FETÖ ile bir bağlantımız yoktur" diye konuştu

Baldız Emine Şennur Şen ise savunmasında 7 yaşındaki kızını son görüşünde kızının kendisine 'Yanında kalmak istiyorum anne' dediğini belirterek,"Ben 9 aydır tutukluyum. En son açık görüşmede 7 yaşındaki kızım yanıma geldi. Kızım bana anne bende seninle birlikte kalmak istiyorum dedi. Kızım şuan psikolojik tedavi görüyor. Ben kızlarıma kavuşmak istiyorum. Ailemiz bu Adil Öksüz belası yüzünden 1 buçuk yıldır sıkıntı çekiyor." dedi.

İfadelerden sonra söz alan avukatlar sanıkların tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Cevat Yıldırım'ın tutukluluk halinin 'ev hapsine' çevrilmesine ve kızı Emine Şennur Şen'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Hakim, Yıldırım'ın oğlunun ortağı olan Murat Albayrak'ın ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına hükmetti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede örgütün "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbetle 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.