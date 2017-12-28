HAFIZLIK YARIŞMASI İL FİNALİ AKYAZI’DA YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Sakarya Anadolu İmam Hatip liseleri arası

Bu haber 2017-12-28 22:58:23 eklenmiş ve 113 kez görüntülenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Sakarya Anadolu İmam Hatip liseleri arası Kuran’ın Genç Muhafızları, Hafızlık ve Genç Bilaller ezan okuma ve hafızlık yarışmasının İl finali Akyazı’da yapıldı.

Akyazı sosyal gelişim merkezinde yapılan ve Akyazı İlçe Müftüsü İzzet Şener, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeleri Musa Öziş ve İlyas Şanlı ile Kuran kursu öğreticileri Hüseyin Öztürk ve Hasan Kahvecinin de Jüri üyeliği yaptığı İl finaline 17 İmam Hatip lisesinden 29 öğrenci katıldı. Güzel ezan okuma ve hafızlık kategorilerinde yarışan öğrenciler dereceye girmek için kıyasiye mücadele verdiler.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de Akyazı Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketi takdim edildi.

Akyazı’da gerçekleşen İl finaline Kaymakamı Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hasan Akcan, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır, İlçe Müftüsü İzzet Şener, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, Belediye Meclis üyesi Abdurrahim Atmaca, Okul Müdürleri ve Veliler katıldı.

Yarışmanın sonunda dereceye şu öğrenciler girdi.

Hafızlık kategorisinde

1. Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinden Seyit Ali Bolat

2. Geyve Anadolu İma Hatip Lisesinden Abdülselam Yıldırım

3. Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesinden Selim Tekeoğlu

Güzel Ezan Okuma Kategorusunde

1. Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yusuf Bayrak

2. Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesinden Enes Başçelik

3. Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesinden Burak Küçük