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KARDEŞ KURBANI NAZMİYE ASLAN TOPRAĞA VERİLDİ

Önceki sabah saatlerinde miras nedeniyle aralarında çıkan tartışma kavgaya
Bu haber 2017-12-28 22:56:07 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Önceki sabah saatlerinde miras nedeniyle aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce kardeşi Murat D. tarafından vurularak öldürülen Nazmiye Aslan dün düzenlenen hazin tören sonrası toprağa verildi.

İddialara göre ablası Nazmiye Aslan arasında mirasla ilgili tartışma bir anda kavgaya dönüşünce Murat D. Tüfekle ablasını vurmuş, ağır yaralanan abla Nazmiye Aslan kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Merkez Yeniköy Mahallesinde toprağa verildi

Kardeşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Nazmiye Aslan Akyazı’ya bağlı Merkez Yeniköy Mahallesi alt Mahalle Camiinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aynı Mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Kimler katıldı

Merkez Yeniköy Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hasan Akcan ile kalabalık cemaat katıldı.

 

 
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