EMSEY GENEL MÜDÜRÜNDEN ATSO'YA ZİYARET

Emsey Termal Enerji Sağlık Gıda İçecek Turizm San. Ve Tic.A.Ş. Genel Müdürü Yunus Durmaz

Bu haber 2017-12-28 22:54:03 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Emsey Termal Enerji Sağlık Gıda İçecek Turizm San. Ve Tic.A.Ş. Genel Müdürü Yunus Durmaz Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar’ı ziyaret etti.

Emsey Termal A.Ş. Genel Müdürü Yunus Durmaz Akyazı Taşburun Mahallesinde yapacakları Termal otel projesi ile ilgili bilgileri Başkan Bayraktar’a aktardı.

Genel Müdür Durmaz Taşburun Mahallesinde yapacağımız otel 347 oda kapasiteli olup, 288 standart oda, 34 aile odası 10 VİP suit, 4 bahçe VIP odası 1 adet kral dairesi olacak şekilde projelendirilmiştir. Otelimizde ayrıca spa, fitness, fizik tedavi, düğün salonu, restoran, kongre ve toplantı salonları, termal kür merkezi, sosyal tesis, otopark vb. üniteler yer almaktadır. Bürokratik işlemler bitirilmiş vaziyette olup yatırımımıza 2018 yılının 3. Çeyreğinde başlanacaktır. Yapacağımız otel Akyazı’yı daha cazip bölge haline getirecektir. Ayrıca Reşadiye Mahallesi civarında 100 dönümün üzerinde yerimiz mevcut. Bu bölgeye de ilerleyen dönemlerde devremülk projemize başlayacağız.

Başkan Bayraktar Emsey Genel Müdürü Durmaz’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Bayraktar, Akyazı Turizmi ile sanayi ile ve Tarımı ile gelişmeye devam etmektedir. Özellik Turizm Bölgesi olarak ilan edilen Kuzuluk ve çevresinde turizme el verişli alanlarımız iyi değerlendirerek canlandırmamız ve Akyazı’yı Turizmi ile de cazibe merkezi haline getirmeliyiz. Bizlerden destek almak için gelen Emsey Genel Müdürü Durmaz’a Turizme yapacakları yatırım için her türlü desteği vermeye hazırız, dedi