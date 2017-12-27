MİRAS KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Akyazı ilçesinde Miras nedeniyle Öz Ablası Nazmiye A.’yı Tüfekle vurarak

Bu haber 2017-12-27 12:26:18 eklenmiş ve 645 kez görüntülenmiştir.

Akyazı ilçesinde Miras nedeniyle Öz Ablası Nazmiye A.’yı Tüfekle vurarak öldüren Murat D. Polis ekiplerine teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Konuralp Mahallesi Akminare semtinde daha önce aralarında husumet bulunan Miras nedeniyle kardeşi Murat D.’nin evinin önüne gelen İlk evliliğinden 1, ikinci evliliğinden 2 olmak üzere 3 Çocuk annesi olan 46 yaşındaki Nazmiye A. kardeşiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ablasıyla kavga eden Murat D. evden aldığı Av Tüfeği ile Ablasına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Nazmiye A. sürünerek Çöp konteynerini arkasına saklandı. Çevre sakinleri Yerde hareketsiz yatan kadın için Ambulans çağrıldı.

Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen 46 yaşındaki 3 Çocuk Annesi Nazmiye Aç hayatını kaybetti.

Ablasını Tüfekle vuran Murat D. Polis merkezine giderek teslim oldu

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.