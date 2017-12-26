SORUNLARI ARTTI ÇÖZÜM İÇİN İMZA TOPLUYOR

Belediyeleri kapandıktan sonra Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde sorunlar

Bu haber 2017-12-26 20:32:47 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Belediyeleri kapandıktan sonra Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde sorunlar bir türlü bitmek bilmiyor. Bir taraftan kalitesiz su içmeye zorlanan Kuzuluklular, diğer taraftan da diğer alt yapı çalışmalarının bir türlü bitmiyor olması, bu çalışmalar nedeniyle yollarının tamamının bozulması, yazın tozdan, kışında çamurdan dolayı sıkıntı yaşıyor olmaları Kuzuluk Mahalle sakinlerini çileden çıkarmaya yetiyor.

Kanalizasyon ve İçme suyu çalışmaları

Kuzuluk Mahallesi yaklaşık olarak 4 yıldan bu yana alt yapı çalışmaları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Yaşamakta oldukları sıkıntıların ne zaman biteceğini bilmemeleri ise Mahalle sakinlerinin sinir katsayısını arttırıyor.

Kuzuluk Mahalle sakinleri sürekli olarak birbirlerine şu soruyu soruyor bizim bu çilemiz ne zaman sona erecek ve bizler ne zaman rahata kavuşacağız. Bu soruya bir türlü cevap alamıyor olmaları Mahalle sakinlerinin tedirgin olmalarına neden oluyor.

Alt yapıyı bitirin ve yolumuzu asfaltlayın

4 yılı aşkın zamandır sürmekte olan alt yapı çalışmalarının artık sona ermesi gerektiği hususunda görüş birliği içinde olan Kuzuluk Mahalle sakinleri artık dayanacak gücümüz kalmadı başlattığınız şu alt yapı çalışmalarını tamamlayın ve yollarımızı da asfaltlayın diye yetkililere çağrıda bulunuyorlar.

Sürücü kurs araçlarının başka bir güzergaha kaydırılmasını istiyorlar

Kuzuluk Mahalle sakinleri onca sıkıntının içinde birde Şose Mahallesi yolunda cirit atmakta olan sürücü kurs araçlarından da şikayetçiler. Kurs araçlarının güzergah olarak kullanmakta oldukları yolun trafik bakımından yoğunluğunun yanı sıra aynı güzergah üzerinde üç okulun bulunması ve araçların acemi sürücü adayları tarafından kullanılıyor olması bu okullarda eğitim ve öğretim görmekte olan öğrenciler içinde tehlike arz ediyor. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak ve olası bir kaza sonrası ah vah etmemek için kurs araçları için bir başka güzergah belirlenmesini ve bahse konu olan araçların Şose Mahallesinden kaldırılmasını istiyoruz diyor Mahalle sakinleri.

Okul bahçesini de kullanıyorlar

Sınavların Milli Eğitim tarafından yapılıyor olması nedeniyle Kuzuluk İşmont Endüstri Meslek Lisesi bahçesinin motosiklet ehliyeti almak isteyenlerin sınav yeri hale getirilmesi de Kuzuluk Mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Mahalle sakinleri sınavı bir başka kurum yapmış olsaydı acaba okul bahçesi onlara tahsis edilirmiydi? diye sormaktan da kendilerini alamıyorlar.

İmza toplanıyor

Mevzu bahis olan sorunlarının halli konusunda kişisel olarak yaptıkları girişimlerden bir sonuç alamayan Kuzuluk Mahalle sakinleri şimdi de imza kampanyası başlattılar. Kampanyanın sonunda elde edilen imzaların bir dilekçe ekinde ilgili mercilere göndermeye hazırlanıyorlar.

İmza toplama konusunda öncülük yapan Levent Genç, artık tüm bu olumsuzluklardan sıkılır hale geldik. Yaptığımız tüm girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Şimdi de imza toplamaya başladık. Topladığımız bu imzaları bir yazı ekinde konuyla ilgilenecek ne kadar merci varsa tümüne göndermeye hazırlanıyoruz. İnşallah sesimiz duyulurda bizde rahata kavuşuruz açıklamasında bulundu.