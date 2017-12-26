İYİ PARTİ “SİVİLLER SİLAHI KİME KARŞI KULLANACAKLAR”

Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan sonra önceki gün Resmi Gazetede yayımlanan

Bu haber 2017-12-26 20:31:26 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan sonra önceki gün Resmi Gazetede yayımlanan KHK ile ilgili olarak İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatından başkan yardımcısı Adem Güner imzasıyla bir basın açıklaması yapıldı.

İYİ Parti Akyazı teşkilatından yapılan açıklama şöyle “ Yeni KHK ile sivil vatandaşlara teröre karşı silah kullanma yetkisi verilmiştir. Merak ettiğimiz husus sivil vatandaşlarımızın silahı kime karşı nerede ve nasıl kullanacağıdır. 15 Temmuz kalkışmasından iki gün önce askere sokağa inme serbestisi veren kararı düşünürken, iki gün sonra askerin kalkışma ile sokağa çekilmesi nasıl vahim sonuçlar doğurmuştur. Bu vahim karardan derhal dönülmesi yetkililer için zarurettir. Bu tür önemli konuların KHK ile değil TBMM tarafından alınacak kararlarla uygulanması şarttır. Aksi takdirde sosyal barış ve adalet açısından ileride telafisi mümkün olmayan onulmaz yaralar açacaktır. Bunları görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Bu tür kararların Ülkemizi iç savaşa sürükleyeceği aşikardır. Bu vatan çok badireler atlatılarak kurulmuştur. Yetkililerimizin bunu tekrar gözden geçirerek Türk Milletine 21. Asrın lider ülkesi yapacak donanımla yönetmesini arzu ediyoruz. Bu nedenle, sivil vatandaşlara silah kullanma yetkisinin verilmesini uygun görmüyoruz”

Açıklamanın ikinci bölümünde ise şu görüşlere yer verildi “ İYİ Partinin Türkiye’de iktidara talip olan sosyal adaleti ve kardeşlik hukukunu esas alan ayırımcılığı ret eden ülkemizin gelişmesi ve 2023 lider ülke vizyonu için mücadele edecek bir düsturla siyaset yapan bir parti olup Akyazı’da halkımızın menfaatları doğrultusunda hareket edecek bir şekilde siyaset yapacaktır. Partimiz iyinin yanında eksiklere karşı fikirler üreten ve yanlışa karşı dik duracak olan bir siyasi partidir.”

İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilat başkan yardımcısı imzasıyla yapılan basın açıklamasında aynı KHK de Türkiye genelinde 50 binin üzerinde olan Muhtarlara özlük hakkı verilmesini sevinçle karşıladıkları belirtildi ve bundan dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edildi. Ayrıca bir teşekkürde özlük haklarını elde edebilmek için yoğun gayret gösteren muhtarlara ve muhtarların bağlı olduğu federasyon başkan ve üyelerine geldi.