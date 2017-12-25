ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN CAMLARINI YERE İNDİRDİ

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Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesi D-140 karayolu üzerinde bulunan bir alışveriş
Bu haber 2017-12-25 22:31:05 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesi D-140 karayolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine gelen Mesut B. isimli bir vatandaş burada zehirli mal satıyorsunuz diyerek dışarıdan taş atarak AVM’nin camlarını kırdı içeri girerek te reyonlarda bulunan ürünleri yerlere attı ve etrafı darmadağın ettikten sonra da hiç bir şey olmamış gibi yaya olarak AVM’den ayrıldı.

AVM çalışanlarının durumu Jandarmaya bildirmesi ve eşgal vermesi üzerine Jandarma zanlıyı D-140 karayolu üzerinde Adapazarı’na gidiş istikametinde yaya yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma güvenlik kamerası görüntülerini de aldıktan sonra olayla ilgili soruşturma başlattı.

AVM’nin camlarını kıran ve içeri girerek her tarafı darmadağın eden Mesut B. nin Adapazarı’nda ikamet ettiği ve Şerefiye Mahallesinde ikamet eden ablasını ziyaret etmek için geldiği belirlendi.

 

 
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