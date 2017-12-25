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ATSO BAŞKANI BAYRAKTAR JANDARMA KOMUTANINI ZİYARET ETTİ

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Bu haber 2017-12-25 22:27:21 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi  BAYRAKTAR İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu’nu ziyaret etti.

 ATSO Başkanı Bayraktar, geçtiğimiz aylarda  terfi alarak Binbaşı rütbesini takan İlçe Jandarma Komutanı Mustafa HEKİMOĞLU’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

  Ziyaret sırasında ATSO Başkanı BAYRAKTAR, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa HEKİMOĞLU İlçemize geldiği süreçten beri başarılı çalışmalarda bulunması, Jandarma sorumluluk bölgesinde asayiş ile ilgili olumsuzluklara zamanında müdahale ederek sorunları bertaraf ve  Binbaşı rütbesine terfi etmesi sebebi ile tebrik ederek görevindeki başarılarının devamını diledi.

 Binbaşı Hekimoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Akyazı Ticaret ve Sanayi  Odası Başkanı BAYRAKTAR’a teşekkür etti.

 

 
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