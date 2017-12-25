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AKYAZILI SEMİH YAZICI TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

Türkiye Büyük Erkekler güreş şampiyonasına katılan Akyazı’nın medarı
Bu haber 2017-12-25 22:17:51 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Türkiye Büyük Erkekler serbes güreş şampiyonasına katılan Akyazı’nın medarı iftiharlarından biri olan Milli Güreşçi Semih Yazıcı 92Kg.da Türkiye 3.cüsü olma başarısı gösterdi ve bronz madalya ile Akyazı’ya geri döndü.

 

Adana Yüreğir Belediyesinin sponsorluğunda aynı İlçede yapılan şampiyonaya Türkiye’nin en iyi güreşçileri katıldı. 417 güreşçinin katıldığı şampiyonada derece yapan sporculara Yüreğir Belediye başkanı Mahmut Çelikcan tarafından altın ödülü verildi. Birincilerin tam, ikincilerin yarım ve üçüncülerin de çeyrek altın aldığı şampiyonada  Akyazılı Milli Güreşçi Semih Yazıcının bu şampiyonada derece yapması Akyazı’da sevinçle karşılandı.
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