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SAĞLIK
23:31 -
BALKAN GÖÇMENLERİ YÖNETİMİNDEN KAYMAKAMA HOŞGELDİN..
21:26 -
FAKÜLTE KONUSU ALEVLENİYOR..
20:23 -
TÜRK HAVA KURUMU YÖNETİMİNDEN KAYMAKAMA ZİYARET..
19:57 -
AKYAZIDAKİ ODA BAŞKANLARINDAN TEK SES: FAKÜLTE İS..
19:36 -
KIBRIS GAZİSİ ARİF ALP ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI..
19:18 -
TARİHİ ÇEŞMEYİ FARK ETMEYİNCE !..
21:52 -
KENDİNİ MAHALLESİNE ADAYAN MUHTAR..
20:39 -
AKYAZI KENT KONSEYİNDEN YÖNERGE ONAY TOPLANTISI..
19:45 -
AMBULANS KAZA YAPTI ÜÇ KİŞİ YARALANDI..
19:41 -
ATSO BAŞKANI ŞİNASİ BAYRAKTAR YANGIN YERİNDE İNCEL..
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BALKAN GÖÇMENLERİ YÖNETİMİNDEN KAYMAKAMA HOŞGELDİN ZİYARETİ
FAKÜLTE KONUSU ALEVLENİYOR
TÜRK HAVA KURUMU YÖNETİMİNDEN KAYMAKAMA ZİYARET
AKYAZIDAKİ ODA BAŞKANLARINDAN TEK SES: FAKÜLTE İSTİYORUZ
KIBRIS GAZİSİ ARİF ALP ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI
TARİHİ ÇEŞMEYİ FARK ETMEYİNCE !
Akyazı Magazin
BALKAN GÖÇMENLERİ YÖNETİMİNDEN KAYMAKAMA HOŞGELDİN ZİYARETİ
Akyazı Güncel
FAKÜLTE KONUSU ALEVLENİYOR
Akyazı Magazin
TÜRK HAVA KURUMU YÖNETİMİNDEN KAYMAKAMA ZİYARET
Akyazı Güncel
AKYAZIDAKİ ODA BAŞKANLARINDAN TEK SES: FAKÜLTE İSTİYORUZ
Vefat
KIBRIS GAZİSİ ARİF ALP ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI
Akyazı Asayiş
TARİHİ ÇEŞMEYİ FARK ETMEYİNCE !
Akyazı Magazin
KENDİNİ MAHALLESİNE ADAYAN MUHTAR
Akyazı Güncel
AKYAZI KENT KONSEYİNDEN YÖNERGE ONAY TOPLANTISI
Akyazı Asayiş
AMBULANS KAZA YAPTI ÜÇ KİŞİ YARALANDI
Akyazı Asayiş
ATSO BAŞKANI ŞİNASİ BAYRAKTAR YANGIN YERİNDE İNCELEME YAPTI
Akyazı Asayiş
AYTAÇ DİVAN FABRİKASI DEPOSUNDA YANGIN
Akyazı Magazin
GENEL BAŞKANDAN HENDEK ZİRAAT ODASINA ZİYARET
Akyazı Asayiş
BYLOCK KULLANICISI MÜFETTİŞ S.U. AKYAZIDA TUTUKLANDI
Akyazı Asayiş
YAYLADA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ S.A.B.A.H. VE OFF ROAD EKİBİ TARAFINDAN KURTARILDI
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TÜM MANŞETLER
23:31 -
BALKAN GÖÇMENLERİ YÖNETİMİNDEN KAY..
21:26 -
FAKÜLTE KONUSU ALEVLENİYOR..
20:23 -
TÜRK HAVA KURUMU YÖNETİMİNDEN KAYM..
Akyazı Güncel
ATSO ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan KOBİ’lere ‘Nefes Kredisi Projesi...
Akyazı Asayiş
KUZULUKLULAR ARAÇ GEÇİŞİNE UYGUN ÜST GEÇİT İSTİYOR
...
Akyazı Spor
SÜPERMOTO YARIŞMASI AKYAZI’DA YAPILDI
...
Akyazı Siyaset
AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Akyazı Belediye Meclisinde meclis üyesi Bilal Soykan’ın istifasiyla boşalan...
Akyazı Magazin
MURAT YURTTADUR AKYAZIYII SALLADI
Geyve Tepecikler Mahallesi müezzini ve tasavvuf musikisi ses sanatçısı...
Akyazı Spor
AKYAZI BELEDİYESİ MİNİK JUDOCULARI RAKİP TANIMIYOR
Akyazı Belediyesi judocuları minikler dalında Sakarya’da rakip tanımıyor. Belediyenin her ...
AYTAÇ DİVAN FABRİKASI DEPOSUNDA YANGIN
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Vefat
Vefat
18:56 -
KARADENİZ BİR CANIMIZI DAHA ALDI
...
Akyazı Spor
10:12 -
MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET
20-22 Mayıs 2016 tarihlerinde Sivas'ta yapılan 14-15 yaş serbest güreş ...
Akyazı Magazin
10:14 -
ASKF’DEN AKYAZI KULÜPLERİNE İFTAR
Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Akyazı’daki kulüplerin başkan ve Federasyon dele...
Vefat
14:07 -
NURİYE GÖKTEPE VEFAT ETTİ
bir dönem DSP Akyazı belediye başkan adayı olan Kuaför esnaflarından Nuriye Göktepe hayatı...
Akyazı Magazin
16:37 -
112 PARK HİZMETE GİRDİ
Akyazı Belediyesi tarafından 112 Acil hizmet binası yanında yapımı gerçekleştirilen 112 P...
Vefat
11:40 -
DÜZCAN AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Eski İl Genel Meclisi üyesi ve Ak Parti Akyazı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi işadamı...
Akyazı Asayiş
00:17 -
MİNİBÜS KUMA SAPLANDI
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı SASKİ tarafından açılan Akyazı Kuzuluk Mahallesi içm...
Akyazı Asayiş
00:11 -
UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇ HASTANELİK OLDU
Akyazı Pazarköy caddesinde uyuşturucu madde kullanan Şükrü Ö. aniden...
Akyazı Asayiş
18:29 -
AKYAZI’DA ASAYIŞ OLAYLARI
Akyazı’da Jandarma sorumluluk bölgesinde son iki günde meydana gelen Asayiş olayları...
Akyazı Siyaset
00:07 -
BAŞKAN AKCAN’DAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTILARI
Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan beraberinde Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire...
SAĞLIK
23:58 -
İLÇE SAĞLIKTAN SAĞLIK TARAMASI 19 MART 2016
Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’ın önderliğinde Müdürlüğe bağlı sağlık çalışan...
Akyazı Asayiş
16:02 -
KUZULUKLU TAKSİCİ KAZA GEÇİRDİ
Akyazı Kuzuluk Kaplıca taksi durağında çalışmakta olan ...
FAKÜLTE KONUSU ALEVLENİYOR
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Ne Doğu’nun Ne de Batı’nın Namusu?
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229 Kez Okundu
BALKAN GÖÇMENLERİ YÖNETİMİNDEN KAYMAKAMA HOŞGELDİN ZİYA
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