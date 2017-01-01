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SAĞLIK
22:54 -
AKYAZI’YA FAKÜLTE YERİNE YÜKSEK OKUL..
00:38 -
İLHAN BODUR’UN ACI GÜNÜ..
00:18 -
ŞEHİT AHMET ÇONDUL 9. YILINDA DUALARLA ANILDI..
23:24 -
BELEDİYE JUDO KULÜBÜ ÖDÜLE DOYMUYOR..
15:02 -
4 SİYASİ PARTİ KARDEŞLİK ÇAĞRISI YAPTI..
15:00 -
KUZULUKSPOR’DA GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR 3-2..
23:36 -
ZİHNİ GANİÇ TOPRAĞA VERİLDİ..
23:12 -
ASAKYAZIDAN GOL YAĞMURU 0-10..
22:41 -
AKYAZILI İŞ ADAMI ZİHNİ GANİÇ VEFAT ETTİ..
16:41 -
ALAAĞAÇ SAHASINDA PAMUKOVAYA YENİLDİ 1-2..
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AKYAZI’YA FAKÜLTE YERİNE YÜKSEK OKUL
İLHAN BODUR’UN ACI GÜNÜ
ŞEHİT AHMET ÇONDUL 9. YILINDA DUALARLA ANILDI
BELEDİYE JUDO KULÜBÜ ÖDÜLE DOYMUYOR
4 SİYASİ PARTİ KARDEŞLİK ÇAĞRISI YAPTI
KUZULUKSPOR’DA GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR 3-2
Akyazı Güncel
AKYAZI’YA FAKÜLTE YERİNE YÜKSEK OKUL
Vefat
İLHAN BODUR’UN ACI GÜNÜ
Akyazı Güncel
ŞEHİT AHMET ÇONDUL 9. YILINDA DUALARLA ANILDI
Akyazı Spor
BELEDİYE JUDO KULÜBÜ ÖDÜLE DOYMUYOR
Akyazı Siyaset
4 SİYASİ PARTİ KARDEŞLİK ÇAĞRISI YAPTI
Akyazı Spor
KUZULUKSPOR’DA GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR 3-2
Vefat
ZİHNİ GANİÇ TOPRAĞA VERİLDİ
Akyazı Spor
ASAKYAZIDAN GOL YAĞMURU 0-10
Vefat
AKYAZILI İŞ ADAMI ZİHNİ GANİÇ VEFAT ETTİ
Akyazı Spor
ALAAĞAÇ SAHASINDA PAMUKOVAYA YENİLDİ 1-2
Eğitim
S.A.B.A.H. AFET EĞİTİMLERİNE SOYKAN İLKOKULUNDA DEVAM ETTİ
Eğitim
ÖRNEK ANA OKULU ACA’DAN VELİLERİNE FARKINDA MISINIZ KONFERANSI
Akyazı Güncel
AKYAZI TEOG BİRİNCİSİ TOPAĞAÇ ORTAOKULUNDA KARNE TÖRENİ
Vefat
ŞEHİT ANASI RUHİSER SERT VEFAT ETTİ
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TÜM MANŞETLER
22:54 -
AKYAZI’YA FAKÜLTE YERİNE YÜKSEK OK..
00:38 -
İLHAN BODUR’UN ACI GÜNÜ..
00:18 -
ŞEHİT AHMET ÇONDUL 9. YILINDA DUAL..
Akyazı Güncel
ATSO ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan KOBİ’lere ‘Nefes Kredisi Projesi...
Akyazı Asayiş
KUZULUKLULAR ARAÇ GEÇİŞİNE UYGUN ÜST GEÇİT İSTİYOR
...
Akyazı Spor
SÜPERMOTO YARIŞMASI AKYAZI’DA YAPILDI
...
Akyazı Siyaset
AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Akyazı Belediye Meclisinde meclis üyesi Bilal Soykan’ın istifasiyla boşalan...
Akyazı Magazin
MURAT YURTTADUR AKYAZIYII SALLADI
Geyve Tepecikler Mahallesi müezzini ve tasavvuf musikisi ses sanatçısı...
Akyazı Spor
AKYAZI BELEDİYESİ MİNİK JUDOCULARI RAKİP TANIMIYOR
Akyazı Belediyesi judocuları minikler dalında Sakarya’da rakip tanımıyor. Belediyenin her ...
ZİHNİ GANİÇ TOPRAĞA VERİLDİ
Gündem Haberleri
SAĞLIK
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Vefat
18:56 -
KARADENİZ BİR CANIMIZI DAHA ALDI
...
Akyazı Spor
10:12 -
MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET
20-22 Mayıs 2016 tarihlerinde Sivas'ta yapılan 14-15 yaş serbest güreş ...
Akyazı Magazin
10:14 -
ASKF’DEN AKYAZI KULÜPLERİNE İFTAR
Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Akyazı’daki kulüplerin başkan ve Federasyon dele...
Vefat
14:07 -
NURİYE GÖKTEPE VEFAT ETTİ
bir dönem DSP Akyazı belediye başkan adayı olan Kuaför esnaflarından Nuriye Göktepe hayatı...
Akyazı Magazin
16:37 -
112 PARK HİZMETE GİRDİ
Akyazı Belediyesi tarafından 112 Acil hizmet binası yanında yapımı gerçekleştirilen 112 P...
Vefat
11:40 -
DÜZCAN AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Eski İl Genel Meclisi üyesi ve Ak Parti Akyazı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi işadamı...
Akyazı Asayiş
00:17 -
MİNİBÜS KUMA SAPLANDI
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı SASKİ tarafından açılan Akyazı Kuzuluk Mahallesi içm...
Akyazı Asayiş
00:11 -
UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇ HASTANELİK OLDU
Akyazı Pazarköy caddesinde uyuşturucu madde kullanan Şükrü Ö. aniden...
Akyazı Asayiş
18:29 -
AKYAZI’DA ASAYIŞ OLAYLARI
Akyazı’da Jandarma sorumluluk bölgesinde son iki günde meydana gelen Asayiş olayları...
Akyazı Siyaset
00:07 -
BAŞKAN AKCAN’DAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTILARI
Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan beraberinde Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire...
SAĞLIK
23:58 -
İLÇE SAĞLIKTAN SAĞLIK TARAMASI 19 MART 2016
Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’ın önderliğinde Müdürlüğe bağlı sağlık çalışan...
Akyazı Asayiş
16:02 -
KUZULUKLU TAKSİCİ KAZA GEÇİRDİ
Akyazı Kuzuluk Kaplıca taksi durağında çalışmakta olan ...
AKYAZI’YA FAKÜLTE YERİNE YÜKSEK OKUL
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MİRAC KANDİLİ
Engin Senol
Ne Doğu’nun Ne de Batı’nın Namusu?
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