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SAĞLIK
23:16 -
ALAĞAÇSPORDAN DEPLASMANDA 3 ALTIN PUAN 0-2..
14:38 -
ASAKYAZI AVERAJ DÜZELTTİ 9-0..
00:40 -
AKYAZI ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ BURUN AMELİYATI OLDU ..
00:17 -
GÜLE GÜLE ÜNAL BEY..
23:45 -
TAVUK ÜRETİCİLERİNDEN ZİRAAT ODASINA ZİYARET..
23:33 -
AKYAZI’DA DESTEK EĞİTİM SINIFLARI İÇİN ÖĞRETMENLE..
01:30 -
ÜNAL GÜNDÜZ ASLİ GÖREVİNE DÖNÜYOR..
01:24 -
LEVENT KOBYA ADAPAZARI ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE ATA..
13:48 -
ÖĞRETMEN NEVRUZ BANOĞLU’NUN ADI OKULLA YAŞAYACAK..
23:03 -
S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN İMAMHATİP LİSESİNDE AFET EĞ..
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ALAĞAÇSPORDAN DEPLASMANDA 3 ALTIN PUAN 0-2
ASAKYAZI AVERAJ DÜZELTTİ 9-0
AKYAZI ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ BURUN AMELİYATI OLDU
GÜLE GÜLE ÜNAL BEY
TAVUK ÜRETİCİLERİNDEN ZİRAAT ODASINA ZİYARET
AKYAZI’DA DESTEK EĞİTİM SINIFLARI İÇİN ÖĞRETMENLERE SEMİNER
Akyazı Spor
ALAĞAÇSPORDAN DEPLASMANDA 3 ALTIN PUAN 0-2
Akyazı Spor
ASAKYAZI AVERAJ DÜZELTTİ 9-0
SAĞLIK
AKYAZI ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ BURUN AMELİYATI OLDU
Akyazı Magazin
GÜLE GÜLE ÜNAL BEY
Akyazı Magazin
TAVUK ÜRETİCİLERİNDEN ZİRAAT ODASINA ZİYARET
Eğitim
AKYAZI’DA DESTEK EĞİTİM SINIFLARI İÇİN ÖĞRETMENLERE SEMİNER
Akyazı Güncel
ÜNAL GÜNDÜZ ASLİ GÖREVİNE DÖNÜYOR
Akyazı Güncel
LEVENT KOBYA ADAPAZARI ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI
Eğitim
ÖĞRETMEN NEVRUZ BANOĞLU’NUN ADI OKULLA YAŞAYACAK
Eğitim
S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN İMAMHATİP LİSESİNDE AFET EĞİTİMİ
Eğitim
İLÇE MİLLİ EĞİTİMDE TEOG SINAVI DEĞERLENDİRMESİ
Akyazı Güncel
VALİ COŞ’TAN ÇALIŞAN GAZETECİLERE KAHVALTILI KUTLAMA
Akyazı Güncel
VALİ COŞ’UN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Akyazı Magazin
AKYAZI EMNİYETİNDE EN UZUN SÜRE GÖREV YAPMIŞTI EMEKLİ OLDU
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TÜM MANŞETLER
23:16 -
ALAĞAÇSPORDAN DEPLASMANDA 3 ALTIN ..
14:38 -
ASAKYAZI AVERAJ DÜZELTTİ 9-0..
00:40 -
AKYAZI ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ BURUN AM..
Akyazı Güncel
ATSO ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan KOBİ’lere ‘Nefes Kredisi Projesi...
Akyazı Asayiş
KUZULUKLULAR ARAÇ GEÇİŞİNE UYGUN ÜST GEÇİT İSTİYOR
...
Akyazı Spor
SÜPERMOTO YARIŞMASI AKYAZI’DA YAPILDI
...
Akyazı Siyaset
AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Akyazı Belediye Meclisinde meclis üyesi Bilal Soykan’ın istifasiyla boşalan...
Akyazı Magazin
MURAT YURTTADUR AKYAZIYII SALLADI
Geyve Tepecikler Mahallesi müezzini ve tasavvuf musikisi ses sanatçısı...
Akyazı Spor
AKYAZI BELEDİYESİ MİNİK JUDOCULARI RAKİP TANIMIYOR
Akyazı Belediyesi judocuları minikler dalında Sakarya’da rakip tanımıyor. Belediyenin her ...
GÜLE GÜLE ÜNAL BEY
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Akyazı Spor
Vefat
Vefat
18:56 -
KARADENİZ BİR CANIMIZI DAHA ALDI
...
Akyazı Spor
10:12 -
MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET
20-22 Mayıs 2016 tarihlerinde Sivas'ta yapılan 14-15 yaş serbest güreş ...
Akyazı Magazin
10:14 -
ASKF’DEN AKYAZI KULÜPLERİNE İFTAR
Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Akyazı’daki kulüplerin başkan ve Federasyon dele...
Vefat
14:07 -
NURİYE GÖKTEPE VEFAT ETTİ
bir dönem DSP Akyazı belediye başkan adayı olan Kuaför esnaflarından Nuriye Göktepe hayatı...
Akyazı Magazin
16:37 -
112 PARK HİZMETE GİRDİ
Akyazı Belediyesi tarafından 112 Acil hizmet binası yanında yapımı gerçekleştirilen 112 P...
Vefat
11:40 -
DÜZCAN AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Eski İl Genel Meclisi üyesi ve Ak Parti Akyazı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi işadamı...
Akyazı Asayiş
00:17 -
MİNİBÜS KUMA SAPLANDI
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı SASKİ tarafından açılan Akyazı Kuzuluk Mahallesi içm...
Akyazı Asayiş
00:11 -
UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇ HASTANELİK OLDU
Akyazı Pazarköy caddesinde uyuşturucu madde kullanan Şükrü Ö. aniden...
Akyazı Asayiş
18:29 -
AKYAZI’DA ASAYIŞ OLAYLARI
Akyazı’da Jandarma sorumluluk bölgesinde son iki günde meydana gelen Asayiş olayları...
Akyazı Siyaset
00:07 -
BAŞKAN AKCAN’DAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTILARI
Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan beraberinde Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire...
SAĞLIK
23:58 -
İLÇE SAĞLIKTAN SAĞLIK TARAMASI 19 MART 2016
Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’ın önderliğinde Müdürlüğe bağlı sağlık çalışan...
Akyazı Asayiş
16:02 -
KUZULUKLU TAKSİCİ KAZA GEÇİRDİ
Akyazı Kuzuluk Kaplıca taksi durağında çalışmakta olan ...
VALİ COŞ’TAN ÇALIŞAN GAZETECİLERE KAHVALTILI KUTLAMA
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AKYAZI’DA DESTEK EĞİTİM SINIFLARI İÇİN ÖĞRETMENLERE SE
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ASAKYAZI AVERAJ DÜZELTTİ 9-0
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GÜLE GÜLE ÜNAL BEY
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AKYAZI ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ BURUN AMELİYATI OLDU
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TAVUK ÜRETİCİLERİNDEN ZİRAAT ODASINA ZİYARET
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