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SAĞLIK
20:40 -
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜK..
11:54 -
SARI KAMIŞ ŞEHİTLERİMİZ ANISINA YÜRÜYÜŞ..
22:44 -
İMAMHATİPTE DEĞERLER EĞİTİMİ SEMİNERLERİ DEVAM EDİ..
22:29 -
TÜRKİYE BİRİNCİSİNE TEBRİK VE ÖDÜL..
22:02 -
KİMLİK TALEPLERİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE İZDİHAM YAR..
19:19 -
YENİ KAYMAKAMA YENİ MAKAM ODASI..
00:11 -
ŞEREF CANBAZ VEFAT ETTİ..
23:52 -
AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE KIZILAYA KAN BAĞIŞI..
23:34 -
ANKARA ZİYARETLERİ..
22:47 -
AKYAZI HALEP İÇİN ELELE..
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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜK
SARI KAMIŞ ŞEHİTLERİMİZ ANISINA YÜRÜYÜŞ
İMAMHATİPTE DEĞERLER EĞİTİMİ SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
TÜRKİYE BİRİNCİSİNE TEBRİK VE ÖDÜL
KİMLİK TALEPLERİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE İZDİHAM YARATTI
YENİ KAYMAKAMA YENİ MAKAM ODASI
Akyazı Güncel
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜK
Akyazı Güncel
SARI KAMIŞ ŞEHİTLERİMİZ ANISINA YÜRÜYÜŞ
Eğitim
İMAMHATİPTE DEĞERLER EĞİTİMİ SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
Eğitim
TÜRKİYE BİRİNCİSİNE TEBRİK VE ÖDÜL
Akyazı Güncel
KİMLİK TALEPLERİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE İZDİHAM YARATTI
Akyazı Güncel
YENİ KAYMAKAMA YENİ MAKAM ODASI
Vefat
ŞEREF CANBAZ VEFAT ETTİ
SAĞLIK
AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE KIZILAYA KAN BAĞIŞI
Akyazı Siyaset
ANKARA ZİYARETLERİ
Akyazı Güncel
AKYAZI HALEP İÇİN ELELE
Akyazı Asayiş
AKYAZI KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULUNUN OCAK AYI TOPLANTISI
Akyazı Magazin
KAYMAKAM KALAYLI’DAN CHP’YE İADEYİ ZİYARET
Akyazı Güncel
MOBESE EMNİYETİN İSTEDİĞİ SİSTEMEME Mİ DÖNÜYOR
Akyazı Magazin
TİCARET BORSASINDA BÜTÇE YEMEĞİ
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TÜM MANŞETLER
20:40 -
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜK..
11:54 -
SARI KAMIŞ ŞEHİTLERİMİZ ANISINA YÜ..
22:44 -
İMAMHATİPTE DEĞERLER EĞİTİMİ SEMİN..
Akyazı Güncel
ATSO ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan KOBİ’lere ‘Nefes Kredisi Projesi...
Akyazı Asayiş
KUZULUKLULAR ARAÇ GEÇİŞİNE UYGUN ÜST GEÇİT İSTİYOR
...
Akyazı Spor
SÜPERMOTO YARIŞMASI AKYAZI’DA YAPILDI
...
Akyazı Siyaset
AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Akyazı Belediye Meclisinde meclis üyesi Bilal Soykan’ın istifasiyla boşalan...
Akyazı Magazin
MURAT YURTTADUR AKYAZIYII SALLADI
Geyve Tepecikler Mahallesi müezzini ve tasavvuf musikisi ses sanatçısı...
Akyazı Spor
AKYAZI BELEDİYESİ MİNİK JUDOCULARI RAKİP TANIMIYOR
Akyazı Belediyesi judocuları minikler dalında Sakarya’da rakip tanımıyor. Belediyenin her ...
SARI KAMIŞ ŞEHİTLERİMİZ ANISINA YÜRÜYÜŞ
Gündem Haberleri
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Akyazı Asayiş
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Akyazı Spor
Vefat
Vefat
18:56 -
KARADENİZ BİR CANIMIZI DAHA ALDI
...
Akyazı Spor
10:12 -
MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET
20-22 Mayıs 2016 tarihlerinde Sivas'ta yapılan 14-15 yaş serbest güreş ...
Akyazı Magazin
10:14 -
ASKF’DEN AKYAZI KULÜPLERİNE İFTAR
Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Akyazı’daki kulüplerin başkan ve Federasyon dele...
Vefat
14:07 -
NURİYE GÖKTEPE VEFAT ETTİ
bir dönem DSP Akyazı belediye başkan adayı olan Kuaför esnaflarından Nuriye Göktepe hayatı...
Akyazı Magazin
16:37 -
112 PARK HİZMETE GİRDİ
Akyazı Belediyesi tarafından 112 Acil hizmet binası yanında yapımı gerçekleştirilen 112 P...
Vefat
11:40 -
DÜZCAN AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Eski İl Genel Meclisi üyesi ve Ak Parti Akyazı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi işadamı...
Akyazı Asayiş
00:17 -
MİNİBÜS KUMA SAPLANDI
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı SASKİ tarafından açılan Akyazı Kuzuluk Mahallesi içm...
Akyazı Asayiş
00:11 -
UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇ HASTANELİK OLDU
Akyazı Pazarköy caddesinde uyuşturucu madde kullanan Şükrü Ö. aniden...
Akyazı Asayiş
18:29 -
AKYAZI’DA ASAYIŞ OLAYLARI
Akyazı’da Jandarma sorumluluk bölgesinde son iki günde meydana gelen Asayiş olayları...
Akyazı Siyaset
00:07 -
BAŞKAN AKCAN’DAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTILARI
Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan beraberinde Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire...
SAĞLIK
23:58 -
İLÇE SAĞLIKTAN SAĞLIK TARAMASI 19 MART 2016
Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’ın önderliğinde Müdürlüğe bağlı sağlık çalışan...
Akyazı Asayiş
16:02 -
KUZULUKLU TAKSİCİ KAZA GEÇİRDİ
Akyazı Kuzuluk Kaplıca taksi durağında çalışmakta olan ...
ŞEREF CANBAZ VEFAT ETTİ
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SARI KAMIŞ ŞEHİTLERİMİZ ANISINA YÜRÜYÜŞ
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